"Ludwigsburger Kreiszeitung" zum Vollzeit-Rückkehrrecht:

"Auf Druck der Genossen ist das Vorhaben nun abermals in den Koalitionsvertrag gekommen. Und es ist ja auch wirklich nicht einzusehen, warum die von Arbeitgebern immer wieder eingeforderte Flexibilität der Mitarbeiter nur eine Einbahnstraße sein soll. Wenn der Sprung von Voll- in Teilzeit offenbar keine größeren Schwierigkeiten in der betrieblichen Praxis bereitet, dann sollte doch auch der umgekehrte Weg möglich sein. Zweifellos brauchen die Unternehmen hier auch Rechtssicherheit. Es ist daher verständlich, wenn die traditionell wirtschaftsfreundliche Union auf genaue Formulierungen der Modalitäten drängt. Allerdings wird man den Verdacht nicht los, dass manche darin einen willkommenen Vorwand zur Verhinderung des gesamten Gesetzes sehen."/yyzz/DP/he

AXC0010 2018-05-23/05:35