"Badische Neueste Nachrichten' zu KSC:

"Der Karlsruher SC hat es also nicht geschafft und erlebt ein Novum in seiner bewegten Vereinsgeschichte: Das Bundesliga-Gründungsmitglied wird ein zweites Jahr in der Drittklassigkeit verbringen. Schon aus wirtschaftlicher Sicht ist die zu seinen Ungunsten ausgegangene Relegation mit dem FC Erzgebirge Aue daher ein Desaster. Das sportliche Saisonziel wurde verpasst, die sich daraus ergebenden wirtschaftlichen Konsequenzen sind dramatisch. Die Fußball-Region ist betrübt."/yyzz/DP/he

