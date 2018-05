Immobilienbesitz ist populär wie nie. Angesichts der Niedrigzinsen gilt das Eigenheim als die beste Altersvorsorge. Doch immer öfter entpuppt sich die vermeintliche Sicherheit als finanzielles Debakel.

"Zahle hohe Belohnung!!!", verspricht ein verzweifelter Hamburger Wohnungssuchender auf Ebay-Kleinanzeigen. Eine Münchner Familie wird gleich konkreter: 7500 Euro will sie zahlen, wenn ihr jemand zu einer Eigentumswohnung oder einem kleinen Häuschen verhilft. Die Nachfrage nach Immobilien ist hoch wie nie: Nur 45 Prozent der Deutschen besitzen ein Eigenheim, doch weit mehr als die Hälfte der Bundesbürger wünschen sich eins. Sie sind auf der Suche nach finanzieller Sicherheit, gerade fürs Alter, seit die Niedrigzinsen Lebensversicherungen unattraktiv gemacht haben.

Das spiegelt sich auch in den Anlageplänen der Deutschen wider. Im Vermögensbarometer des Sparkassen- und Giroverbandes gaben vergangenes Jahr 54 Prozent der Befragten an, dass sich eine Immobilie am besten für den Vermögensaufbau eigne. 2007 waren es nur 27 Prozent. Die Lebensversicherung hingegen, traditionell das liebste Vorsorgeprodukt der Deutschen, fiel im selben Zeitraum von 66 Prozent auf neuerdings 24 Prozent.

Das Kalkül wirkt einleuchtend: Ist das Häuschen einmal abbezahlt, muss fürs Wohnen nichts mehr ausgegeben werden, selbst niedrige Einkünfte reichen dann aus. Das Problem ist nur, dass diese Rechnung allzu oft nicht aufgeht, weil das Eigenheim sich als Kostenfalle entpuppt.

Ein Grund ist, dass immer öfter Menschen Kredite annehmen, die sich diese eigentlich gar nicht leisten können. Thomas Hentschel wird tagtäglich mit solchen Fällen konfrontiert. Hentschel arbeitet als Finanzberater bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen und sagt: "Wir erleben in unseren Beratungen, dass viele Menschen in Kredite getrickst werden." Die Hemmschwelle der Banken sei zum Teil extrem niedrig. Menschen ...

