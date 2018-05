Mobile Geräte und Applikationen gewinnen nicht nur in unserem täglichen Leben immer mehr an Bedeutung, sondern auch im Arbeitsumfeld. Die Vernetzung von Menschen, Prozessen und Systemen wird in der Prozessindustrie und Verfahrenstechnik immer wichtiger. Industrie-4.0-Lösungen gelten dabei als digitaler Erfolgstreiber.

Doch gerade Mitarbeiter im Ex-Bereich sind häufig nicht in den modernen Informations- und Datenfluss eingebunden. Sei es aus Mangel an wirtschaftlichen Optionen oder weil Geräte nicht kompatibel oder entsprechend zertifiziert sind. Entscheidend ist hier nicht nur eine einzelne Komponente oder Lösung, sondern ein ineinander verzahntes, kompatibles Lösungsportfolio rund um den vernetzten "Mobile-Worker". Ein ausgereiftes Mobile-Worker-Konzept ist flexibel, verbessert die Unternehmenskommunikation und macht Produktionsdaten- und -abläufe jederzeit und an jedem Ort verfügbar.

Kosten- und Zeitersparnis durch effizientes Asset-Management

In Branchen mit weitläufigen Werksgeländen oder explosionsgefährdeten Bereichen, können Assets und Anlagen meist nur aufwendig und kostenintensiv gewartet und instand gehalten werden. Mobile Lösungen beim Asset-Management können helfen, Anlagenbauteile, Lager- und Standorte zu identifizieren, Daten zu sammeln und sie direkt mit dem Backend-System zu verknüpfen. Dabei ist das Zusammenspiel von eigensicheren, mobilen Endgeräten und den richtigen Anwendungen besonders wichtig.

Das neue Industrie-Tablet Tab-Ex 02 ermöglicht durch Augmented-Reality-Anwendungen, Objekte einer Anlage zu identifizieren und alle zugrunde liegenden, vorhandenen Daten in Echtzeit direkt in das Sichtfeld des Anwenders zu liefern und im Unternehmensnetzwerk zu teilen. Ob Planungsdaten, Instandhaltungsinformationen oder Betriebszustände - die Realität wird hier durch virtuelle Daten, die bereits in der Anlage hinterlegt sind, angereichert und erweitert. Augmented-Reality sorgt für mehr Transparenz sowie schnellere und sichere Prozesse und unterstützt damit das Asset-Management.

Eine professionelle Barcode-Scan-Applikation, wie etwa Camscan-Keyboard, kann darüber hinaus Kosten einsparen, da keine zusätzliche Hardware zum Scannen von Assets benötigt wird. Zum anderen sorgt sie für eine deutliche Zeitersparnis: Die Scanner-Funktion der Keyboard-App kann direkt in Anwendungen von ...

