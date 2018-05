Kurzfristige Korrekturen dürften jetzt bereits über 13.080 Punkten, spätestens über 13.000 Punkten auslaufen. Sich ausdehnende Korrekturen sollten 12.800 Punkte nicht mehr unterschreiten.

Über 13.250 Punkten sollten Long-Positionen langsam heruntergefahren werden. Der Bereich um 13.250/13.350 Punkte ist die kritische Zone. Hier dürfte das Verlaufshoch der langen Aufwärtsbewegung erreicht werden.

In Folge ist mit einer Korrektur bis 12.800 Punkte oder 12.500 Punkte (in der Extension bis 12.300 Punkte) zu rechnen. Am Aufwärtstrend würde dies nichts ändern. Gefolgt von der Korrektur sollte der DAX wieder ansteigen und Kurs auf 13.600 Punkte nehmen.

Fazit: Über 12.800 Punkten mit Kursziel 13.280 Punkte.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage long.

DAX bei 13.169 Punkten, vorbörslich bei 13.160 Punkten.

Monatschart mit Kursziel 14.000 Punkte und langfristig 15.500/16.000 Punkte (Fibonacci-Fächer).

Über 12.800 Punkten kurzfristig long. Langfristig long über 12.500 Punkten.

VDAX-New: Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung!

Nächstes Kursziel 13.280 Punkte, ab 13.250 Punkten vorsichtig werden.

Längere Korrektur im Bereich von 13.250/13.350 Punkte erwartet.

Historische Saisonalität

In US-Zwischenwahljahren (DAX): Kursrückgang von Anfang Mai bis Anfang Oktober.

Gebert-Börsenindikator (Mai) ...

