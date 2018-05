FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 23.05.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

E3X1 XFRA US30212P3038 EXPEDIA GRP INC. DL-,0001 0.254 EUR

FHKD XFRA LU0141248962 SWISS.(L)BD-VISION USD AA 1.355 EUR

FHKA XFRA LU0141248459 SWISS.(L)BD-VISION EUR AA 0.900 EUR

0SL XFRA SE0005999760 SCANDI STANDARD AB (PUBL) 0.176 EUR

5H6 XFRA CNE100001SB3 HARBIN BANK CO. H YC 1 0.007 EUR

XFRA DE000HSH4RN1 HSH NORDBANK MZC 8 14/22 0.001 %

XFRA DE000HSH4HX1 HSH NORDBANK MZC 10 13/20 0.000 %

VMC XFRA US9291601097 VULCAN MATERIALS CO DL 1 0.237 EUR

NVD XFRA US67066G1040 NVIDIA CORP. DL-,001 0.127 EUR

LFS XFRA US5370081045 LITTELFUSE INC. DL-,01 0.313 EUR

JBT XFRA US4778391049 JOHN BEAN TECHS DL-,01 0.085 EUR

HCL XFRA US4227041062 HECLA MNG DL-,25 0.002 EUR

GDUA XFRA US3737371050 GERDAU S.A. PFD ADR 1 0.019 EUR

DC7 XFRA US2547091080 DISCOVER FINL SRVCS DL-01 0.296 EUR

CTMA XFRA US16941M1099 CHINA MOBILE LTD. ADR/5 0.733 EUR

C3E XFRA US1395941057 CAPELLA EDUCATION DL-,01 0.364 EUR

AP2 XFRA US0382221051 APPLIED MATERIALS INC. 0.169 EUR

MO7 XFRA SE0000412371 MOD. TIMES GRP M B 1.223 EUR

PMV XFRA PTZON0AM0006 NOS SGPS S.A. EO -,01 0.300 EUR

RN4 XFRA PTREL0AM0008 REN-REDES ENERGET. A EO 1 0.171 EUR

58U XFRA KYG9222R1065 UNI-PRESIDENT CHINA HLDGS 0.023 EUR

TPQ XFRA KYG8655K1094 TIANNENG POWER HD -,1 0.040 EUR

XFRA DE000HLB0VQ7 LB.HESS.-THR.IS.Z.E.05/13 0.002 %

4C6 XFRA KYG4672G1064 HUTCHISON TELECOM.HD -,25 0.005 EUR

ZA0 XFRA KYG215A81084 CN ZHENGT.AT.SV.HD.HD-,10 0.015 EUR

BGR XFRA KYG2112D1051 CHINA HIGH-SPEED DL-,01 0.019 EUR

WFG1 XFRA JE00B3MW7P88 WEST CHINA CEMENT LS-,002 0.003 EUR

3SD XFRA HK3377040226 SINO-OCEAN GROUP HLDG LTD 0.017 EUR

LIH XFRA HK1111036765 CHONG HING BANK 0.042 EUR

GLH XFRA HK0533002009 GOLDLION HLDGS LTD 0.013 EUR

7A2 XFRA HK0000069689 AIA GROUP LTD 0.080 EUR

FFP XFRA FR0000064784 FFP S.A. EO 1 2.000 EUR

D9Z XFRA ES0119037010 CLINICA BAVIERA SA EO-,10 0.480 EUR

ACX XFRA DE000A0DNAY5 BET-AT-HOME.COM AG O.N. 7.500 EUR

AVT XFRA CNE1000001Y8 AVICHINA IND.+TECH. H YC1 0.004 EUR