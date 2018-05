CONSUS Real Estate AG: Geprüfter Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2017 DGAP-News: CONSUS Real Estate AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis CONSUS Real Estate AG: Geprüfter Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2017 23.05.2018 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Berlin, 23. Mai 2018 - Die CONSUS Real Estate AG ("CONSUS", ISIN DE000A2DA414) hat das erste Mal den konsolidierten IFRS-Geschäftsbericht für das am 31. Dezember 2017 beendete Geschäftsjahr veröffentlicht. Die finalen Finanzzahlen entsprechen den am 30. April 2018 veröffentlichten vorläufigen Finanzzahlen, mit Ausnahme des EBIT der CG Gruppe 2017 von 119,0 Mio. Euro (gegenüber zuvor veröffentlichten 91,4 Mio. Euro). Der Unterschied ist auf höhere kapitalisierten Zinsen zurückzuführen. Der geprüfte Geschäftsbericht der Consus ist mit einer neuen Version der Finanzpräsentation verfügbar unter: https://www.consus.ag/ Pressekontakt: RUECKERCONSULT GmbH Peter Dietze-Felberg Wallstrasse 16, D-10179 Berlin +49 (0)30 28 44 987-62 consus@rueckerconsult.de CONSUS Real Estate AG Andreas Steyer, COO und Head of IR/PR a.steyer@consus.ag Über CONSUS Real Estate AG Die CONSUS Real Estate AG ("CONSUS") mit Hauptsitz in Berlin ist mit dem Projektentwickler CG Gruppe der führende deutsche Mietwohnungsprojektentwickler in den neun größten deutschen Städten. Wesentliche Bestandteile des Business Models der CONSUS sind ein hoher Anteil an institutionellen Forward Sales sowie Digitalisierung und industrielle Serienfertigung entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Die Aktie der Consus Real Estate AG ist im m:access, dem Mittelstandsportal der Bayerischen Börse, gelistet und wird an der Münchener Börse im Freiverkehr sowie auch in Frankfurt über XETRA gehandelt. 23.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: CONSUS Real Estate AG Kurfürstendamm 188-189 10707 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 965 357 90 300 E-Mail: info@consus.ag Internet: www.consus.ag ISIN: DE000A2DA414 WKN: A2DA41 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, München (m:access) Ende der Mitteilung DGAP News-Service 688573 23.05.2018

