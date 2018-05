PRESSEMITTEILUNG

Ergebnisse für das 4. Quartal und das Geschäftsjahr 2017/18

LEM verzeichnet zweistelliges Umsatzwachstum und robuste Margen - höhere Dividende von CHF 40 pro Aktie vorgeschlagen

Fribourg, 23. Mai 2018 - LEM (SIX: LEHN), der Marktführer für innovative und hochwertige Lösungen zur Messung elektrischer Parameter, gibt die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2017/18 bekannt (im Vergleich zum Geschäftsjahr 2016/17):

Der Auftragseingang stieg um 17.9% von 271,2 Mio. CHF auf 319,7 Mio. CHF; die Book-to-bill ratio verbesserte sich auf 1,06 (1,03).

Der Umsatz erreichte 301,2 Mio. CHF was einem Anstieg von 13,9% entspricht (264,5 Mio. CHF); wechselkursbereinigt stieg der Umsatz um 13,2%.

Die Bruttomarge erreichte 45,9% (46,7%).

Der Aufwand für F&E stieg um 35,2 % auf 21,7 Mio. CHF was die Strategie von LEM widerspiegelt, seine Technologieführerschaft auszubauen.

Der EBIT verbesserte sich um 10,7% von 55,8 Mio. CHF auf 61,7 Mio. CHF; die EBIT-Marge lag bei 20,5% (21,1%).

Der Reingewinn stieg um 19,6% auf 53,3 Mio. CHF (44,6 Mio. CHF).

Der Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit betrug 54,1 Mio. CHF (+2,5%).

Weil Produktionskapazitäten laufend weiter erhöht wurden stieg der CAPEX von CHF 13,2 Mio. auf CHF 15,1 Mio.

Das Eigenkapital erreichte 109,0 Mio. CHF, was einer Eigenkapitalquote von 59,2% entspricht (60,7% zum 31. März 2017).

Die Dividende soll von CHF 35 auf CHF 40 erhöht werden.

Das 4. Quartal 2017/18 im Vergleich zum 4. Quartal 2016/17:

Der Auftragseingang lag bei 84,2 Mio. CHF, ein Anstieg um 18,3% (71,2 Mio. CHF), die Book-to-bill ratio verbesserte sich auf 1,10 (1,07).

Der Umsatz stieg um 14,2% auf 76,2 Mio. CHF (66,8 Mio. CHF).

Der EBIT stieg um 8,1% auf 15,3 Mio. CHF (14,1 Mio. CHF); die EBIT-Marge sank auf 20,0% (21,1%).

Der Reingewinn für das Quartal stieg um 28,3% auf 15,3 Mio. CHF (11,9 Mio. CHF).

"Wir haben unsere führende Marktposition gefestigt, das stärkste Umsatzwachstum seit 2010/11 erzielt und damit erstmals die Umsatzmarke von 300 Mio. CHF überschritten. Die Rahmenbedingungen blieben das ganze Jahr über günstig und führten zu Rekordaufträgen. Die Trends zu Automatisierung, umweltfreundlicher Energie und Elektromobilität waren LEMs wichtigste Wachstumstreiber. Wir haben erneut robuste operative Margen erzielt und gleichzeitig unsere F&E und unsere globale Präsenz gestärkt. Innovation ist angesichts der sich schnell entwickelnden Leistungselektronikindustrie von entscheidender Bedeutung, deshalb haben wir neue Keime für künftiges Wachstum gesät. Gleichzeitig achten wir sorgfältig auf die Effizienz unserer Prozesse", sagte Frank Rehfeld, CEO von LEM.

Industrie: positives konjunkturelles Umfeld beflügelt alle Geschäftsbereiche

Der Umsatz im Industriesegment stieg im Geschäftsjahr 2017/18 um 13,0% auf 242,2 Mio. CHF; währungsbereinigt stieg der Umsatz um 11,9%. Das positive wirtschaftliche Umfeld gab allen Geschäftsbereichen in den meisten Regionen Auftrieb. Der Auftragseingang legte um 16,6% auf 256,1 Mio. CHF zu, was zu einer Book-to-bill ratio von 1,06 für das Gesamtjahr führte.

Der Umsatz in China wuchs um 18%. Auf China entfielen so 31% des Industrieumsatzes, womit China seine Position als wichtigstes einzelnes Land ausgebaut hat. Im Rest Asiens wuchs der Umsatz um 7% und in Europa um 16%. Der Umsatz in Nordamerika wurde durch die Wechselkursentwicklung negativ beeinflusst und ging um 2% zurück.

Der EBIT stieg von 43,9 Mio. CHF im Vorjahr auf 51,2 Mio. CHF im Berichtsjahr. Die EBIT-Marge verbesserte sich von 20,5% auf 21,1%.

Der Umsatz im Antriebs- und Schweissgeschäft konnte gegenüber dem Vorjahr um 8% gesteigert werden. LEM erzielte ein robustes Wachstum in allen Regionen mit der stärksten Umsatzentwicklung in Europa und Asien. Automatisierungs- und Energiesparanwendungen waren die Hauptwachstumstreiber. Das Unternehmen verzeichnete grosses Interesse an seiner neuen Produktfamilie mit integriertem Primärleiter für Standardantriebe und konnte seinen Marktanteil halten.

Die Produktion von Solaranlagen verlagerte sich weiter von Nordamerika nach Europa und China. So wird das Geschäft mit erneuerbaren Energien und Stromversorgungen von der chinesischen und europäischen Solarindustrie getrieben, die für den Weltmarkt produziert. Die Windaktivität war in den meisten Regionen schwach. LEM hat mit dem Aufbau einer Pipeline von Smart-Grid Projekten begonnen. Der Gesamtumsatz stieg um 15% und LEM verteidigte seinen Marktanteil deutlich über 50%.

Ein weltweiter Aufholprozess der Infrastrukturinvestitionen und einige Einzelprojekte unterstützten das Traktionsgeschäft, das um 24% wuchs. LEM erzielte starke Umsätze mit Nahverkehr- und Lokomotivprojekten in Indien und China sowie mit Projekten im Bereich Energiemessung und Bahnstreckenanwendungen (Sicherheit und Instandhaltung) in Europa. Dagegen gab es auf dem US-Markt kaum Aktivitäten. Der weltweite Marktanteil von LEM blieb stabil.

Im projektgetriebenen Hochpräzisionsgeschäft stieg der Umsatz um 7%. Die Verkäufe in China verlangsamten sich, da sich die HVDV-Verkäufe des Vorjahres nicht wiederholten. Die Aktivitäten im globalen Medizinmarkt waren stabil, während der Markt für Test- und Messanwendungen in den USA und Europa boomte. Wachstumstreiber waren die Anwendungen für Prüfstände von umweltfreundlichen Automobile. Insgesamt lag der Marktanteil von LEM unverändert bei weit über 50%.

Automobilsegment: LEMs Geschäft umweltfreundlich Automobile übertrifft Geschäft konventionelle Automobile

Der Umsatz im Automobilsegment erreichte im Geschäftsjahr 2017/18 59,0 Mio. CHF, was einer Steigerung von 17,5% gegenüber dem Geschäftsjahr 2016/17 entspricht. Zu konstanten Wechselkursen stieg der Umsatz um 19,0%. Erstmals übertraf der Umsatz in LEMs Geschäft umweltfreundliche Automobile den Umsatz im Geschäft konventionelle Automobile.

Das stärkste Wachstum verzeichnete LEM in China (+53%), Südkorea (+91%) und Japan (+17%). China ist mit einem Umsatzanteil von 38% der grösste Markt von LEM, gefolgt von den USA (28%), Südkorea (14%) und Japan (11%).

Der EBIT erreichte 10,5 Mio. CHF, was einem Rückgang von 11,0% gegenüber dem Geschäftsjahr 2016/17 entspricht. Die EBIT-Marge betrug 17,8% gegenüber 23,5% vor einem Jahr. Der Margenrückgang resultiert zum einen aus dem gestiegenen Wettbewerbsdruck auf dem Markt für umweltfreundliche Automobile und zum anderen aus höheren Betriebskosten durch den Aufbau neuer F&E- und Vertriebsressourcen. LEM kompensierte einen Teil dieser Effekte durch Volumenwachstum und Effizienzsteigerungen in Produktion und Verwaltung.

Der Umsatz in LEMs Geschäft umweltfreundliche Automobile stieg um 75%. Das Unternehmen erzielte in allen wichtigen Märkten ein starkes Wachstum. Das Geschäft in Asien wächst rasant, insbesondere in China, Südkorea und Japan. LEM profitiert von seiner führenden Marktposition in China und sieht ein wachsendes Engagement grosser europäischer und US-amerikanischer Automobilhersteller bei der Einführung neuer Plattformen für Elektro- oder Hybridfahrzeuge.

Im Vergleich zum Vorjahr gingen die Verkäufe im Geschäft konventionelle Automobile um 17% zurück. Der Rückgang ist auf den anhaltenden technologischen Wandel und den schwachen US-Automarkt zurückzuführen.

Neuer CEO und Veränderungen im Verwaltungsrat

LEMs Verwaltungsrat ist zuversichtlich, dass LEM mit der Ernennung von Frank Rehfeld zum Chief Executive Officer ab 1. April 2018 gut aufgestellt ist, um eine neue Wachstumsphase einzuleiten und seine globale Marktposition zu stärken.

"Im Namen des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung danken wir unserem scheidenden CEO François Gabella, der LEM acht Jahre lang erfolgreich durch eine herausfordernde Zeit geführt und die Basis für eine starke Zukunft gelegt hat", sagte Andreas Hürlimann, Präsident des Verwaltungsrates von LEM. Der Verwaltungsrat von LEM wird Herrn Gabella an der nächsten Generalversammlung von LEM zur Wahl als neues Verwaltungsratsmitglied vorschlagen, um von seinem Know-how und seinen Branchenkenntnissen zu profitieren.

Norbert Hess, Mitglied des Verwaltungsrats seit 2013, hat seinen Rücktritt auf den Termin der nächsten Generalversammlung bekannt gegeben. Während seiner Amtszeit hat Norbert Hess massgeblich zur erfolgreichen Entwicklung der LEM Gruppe beigetragen. Verwaltungsrat und Management danken Dr. Hess für seine wertvolle Arbeit und wünschen ihm alles Gute für seine Zukunft.

Dividendenvorschlag

Für das Geschäftsjahr 2017/18 beantragt der Verwaltungsrat der nächsten Generalversammlung eine Dividende von CHF 40 pro Aktie (CHF 35 für 2016/17), was einer Ausschüttungsquote von 85,5% entspricht. Dieser Dividendenvorschlag ist ein Zeichen des Vertrauens in den künftigen Erfolg der LEM Gruppe. Sie steht im Einklang mit der Dividendenpolitik von LEM, deutlich mehr als 50% des Konzerngewinns an die Aktionäre auszuschütten.

Ausblick

Das Management geht davon aus, dass die positive konjunkturelle Dynamik die Industriegeschäfte begleiten wird. Das Wachstum von LEM im Geschäft umweltfreundliche Automobile wird sich voraussichtlich fortsetzen und das schwache Geschäft konventionelle Automobile mehr als kompensieren. Allerdings bleiben staatliche Regulierungsmassnahmen wichtige Faktoren, die zu einer volatilen Entwicklung führen können. Zudem wird der zunehmende Wettbewerb bei umweltfreundlichen Automobilen zu einem zunehmenden Preisdruck führen. Geopolitische Spannungen oder neue Handelshemmnisse können ein Risiko für das globale Wachstum und die Geschäfte von LEM darstellen.

In Umsetzung der Innovationsstrategie plant LEM, die Investitionen in Forschung und Entwicklung weiter zu erhöhen. Die F&E-Teams sollen wachsen und neues Know-how rund um aktuelle Branchentrends einbringen. Auch 2018/19 erwartet LEM eine hohe Anzahl von Produkteinführungen.

Unter Berücksichtigung aller internen und externen Faktoren erwartet das Management ein robustes Geschäftsjahr für LEM.

Kennzahlen

In CHF Millionen 2016/17 2017/18 Veränderungen Auftragseingang Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q4 - Q4 Q4 - Q3 Industriesegment 52.7 53.5 55.4 58.1 63.9 58.7 63.1 70.4 +21.2% +11.6% Automobilsegment 12.5 13.6 12.3 13.0 14.8 19.4 15.6 13.8 +5.7% -11.4% LEM insgesamt 65.2 67.1 67.7 71.2 78.8 78.0 78.7 84.2 +18.3% +7.0% Book-to-bill ratio Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q4 - Q4 Q4 - Q3 Industriesegment 0.96 1.03 1.06 1.06 1.02 0.96 1.11 1.14 +7.7% +3.1% Automobilsegment 1.05 1.00 0.97 1.09 1.11 1.27 0.98 0.94 -13.1% -3.9% LEM insgesamt 0.97 1.02 1.04 1.07 1.04 1.02 1.08 1.10 +3.6% +2.2% Umsatz Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q4 - Q4 Q4 - Q3 Industriesegment 54.9 52.1 52.5 54.8 62.6 61.1 56.9 61.6 +12.6% +8.2% Automobilsegment 12.0 13.6 12.6 12.0 13.3 15.2 15.9 14.6 +21.7% -7.8% LEM insgesamt 66.9 65.7 65.1 66.8 75.9 76.3 72.8 76.2 +14.2% +4.7% EBIT Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q4 - Q4 Q4 - Q3 Industriesegment 10.6 10.4 11.4 11.5 13.3 12.6 11.3 13.9 +21.0% +23.1% Automobilsegment 2.8 3.7 2.7 2.6 2.7 3.3 3.3 1.3 -49.0% -59.7% LEM insgesamt 13.4 14.1 14.1 14.1 16.0 15.9 14.6 15.3 +8.1% +4.6%

Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung