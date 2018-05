Das AmplideX DMPK Kit ist das erste von mehreren neuen Genprodukten im Jahr 2018

Asuragen, Inc., ein Molekulardiagnostik-Unternehmen, das hochwertige, benutzerfreundliche Produkte für komplexe Tests im Bereich der Genetik und Onkologie bereitstellt, gab heute die Einführung des AmplideX PCR/CE DMPK Kits* bekannt, um die Analyse von Repeat-Expansionen innerhalb des DMPK-Gens zu vereinfachen, das bei einer myotonen Dystrophie Typ 1 (DM1), auch bekannt als Steinert-Krankheit, eine Rolle spielt.

DM1 ist eine erbbedingte Form von Muskeldystrophie, die die Muskeln sowie mehrere andere Organsysteme angreift und ihre Schwere hängt größtenteils von der Größe der CTG-Trinukleotid-Repeat-Expansion innerhalb des DMPK-Gens ab. Diese Expansionen reichen üblicherweise über tausend CTG-Repeats hinaus und erfordern deshalb den Einsatz von aufwändiger Southern-Blot-Technologie, um ihre Größe einzuschätzen.

"Das AmplideX DMPK Kit stellte eine signifikante Verbesserung gegenüber unserem existierenden Prozess zur Analyse großer DMPK -Expansionen dar", so Doktor Sophie Rondeau, Pharm.D., Ph.D., und Professor Jean-Paul Bonnefont, MD, Ph.D., vom Necker-Enfants-Malades Hospital in Paris. "Wir können diese Expansionen im Vergleich zu Southern-Blot in einem Bruchteil der Zeit und mit einem viel niedrigeren Aufwand beseitigen und das bietet uns letztendlich die Möglichkeit, diese Technologie komplett aus unserem Test-Workflow zu entfernen."

Die Einführung des AmplideX PCR/CE DMPK Kits stellt eine Erweiterung von Asuragens Portfolio benutzerfreundlicher Testkits für komplexe und anspruchsvolle genetische Ziele dar, einschließlich derer für FMR1* und C9orf72*, und wird auf eine ähnliche Art auf allgemein verfügbaren Testplattformen zum Gebrauch angezeigt sein. Das DMPK Kit ist das erste von mehreren Genetikprodukten, die das Unternehmen 2018 einzuführen plant. Testkits für SMN1&2** und HTT**, die Gene, die bei einer spinalen Muskelatrophie beziehungsweise der Huntington-Krankheit eine Rolle spielen, sollen zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr für die kommerzielle Nutzung herausgegeben werden.

"Wir konzentrieren uns dieses Jahr auf die Ausweitung unseres Arsenals von Gentestprodukten, nach denen ein hoher Bedarf besteht und die dieselbe Qualität liefern und denselben einfachen Arbeitsablauf ermöglichen, auf den bzw. die sich unsere AmplideX-Kunden verlassen", so Matthew McManus, MD, Ph.D., President und CEO von Asuragen. "Dank der Einführung des AmplideX PCR/CE DMPK Kits, haben Labore nun die Möglichkeit, in nur einer Schicht sehr große Expansionen in diesem Gen aufzuspüren und zu messen. Das ist ein entscheidender Unterschied im Vergleich zum mehrtägigen Workflow, der für Southern-Blot nötig war."

Zudem wird Asuragen sein wachsendes Produktportfolio bei der bevorstehenden European Society of Human Genetics (ESHG)-Jahreskonferenz vom 16.-19. Juni in Mailand, Italien, präsentieren. Das Unternehmen sponsert ein Satellitensymposium während des Treffens. Damit bricht AmplideX Technology zu neuen Ufern auf: Ausweitung des Portfolios auf neue hochkomplexe Ziele am 16. Juni von 10:00-11:30 Uhr. Hier wird der breite Nutzen von AmplideX-Technologie bei der Überwindung der von diesen Genen präsentierten Schwierigkeiten und die Art und Weise, wie die Technologie ihre Analyse in Reichweite von Laboren an den verschiedensten Orten bereitstellt, überprüft Die Gastredner sind Isabel Marques, ErCLG, Ph.D., Genetikerin am klinischen Laboratorium vom Medical Genetics Center in Porto, Portugal und Gary J. Latham, Ph.D., Senior-Vizepräsident für Forschung und Entwicklung bei Asuragen.

Die neuen Produkte werden während den Postersessions der Veranstaltung in zwei wissenschaftlichen Postern präsentiert.

P14.039C

Poster Gruppe C: 10:15-11:15 Uhr am Montag, den 18. Juni

Generalisierung eines Assay-Systems mit repeatgerüsteter PCR und Kapillarelektrophorese zur Beseitigung mehrerer AT- und GC-reicher Short Tandem Repeats, die im Zusammenhang mit neurologischen Erkrankungen stehen

(Gary J. Latham, Ph.D.)

P14.029A

Postergruppe A: 10:15-11:15 Uhr am Sonntag, den 17. Juni

Ein neuer leistungsstarker PCR-basierter Assay für die molekulare Diagnose von myotoner Dystrophie Typ 1

(Sophie Rondeau, Pharm.D., Ph.D., Abteilung für medizinische Genetik, Necker-Enfants-Malades Hospital)

Das Unternehmen wird während der Konferenz zudem an Stand Nr. 482 präsent sein.

Nur zu Forschungszwecken. Darf nicht für Diagnostikverfahren eingesetzt werden.

** Produkte, die sich derzeit in der Entwicklung befinden. Die künftige Verfügbarkeit und Leistung kann nicht garantiert werden.

Über Asuragen

Asuragen ist ein im Bereich der Molekulardiagnostik tätiges Unternehmen, welches die Art und Weise, wie Patienten in der Genetik und Onkologie behandelt werden, verändert. Durch die Qualität, Einfachheit und Sensitivität der Produkte rückt die Präzisionsmedizin in greifbare Nähe. Die Diagnosesysteme von Asuragen, die auf proprietärer Chemie und Software basieren, liefern leistungsstarke Antworten mithilfe von breit aufgestellten Geräteplattformen. Sie sind einfach anzuwenden und erweitern die Behandlungsmöglichkeiten von Patienten. Asuragen ist ein Auftragsfertiger für Produkte, der sich schnell und effizient auf aktuelle und neue klinische Bedürfnisse, einschließlich Krebsdiagnostik und -überwachung, reproduktive Gesundheit und Alterung, einstellt und Labore über die gesamte Lebensdauer von Patienten mit seinen branchenführenden diagnostischen Tests versorgt. Weitere Informationen unter www.asuragen.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180522006508/de/

Contacts:

Asuragen, Inc.

Lynne Hohlfeld, +1 512-681-5200

SVP, Corporate Development und CFO

lhohlfeld@asuragen.com

www.asuragen.com