FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ETWAS SCHWÄCHER - Nach einem freundlichen Vortagsergebnis dürfte dem Dax zur Wochenmitte zunächst der Antrieb fehlen. Derzeit auf dem höchsten Niveau seit Anfang Februar stehend, taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex am Mittwochmorgen knapp mit 0,14 Prozent im Minus bei 13 151 Punkten.

USA: - AUF UND AB - Der Dow Jones Industrial hat am Dienstag seinem starken Wochenbeginn Tribut gezollt. Trotz der weiteren Entspannung im amerikanisch-chinesischen Handelskonflikt konnte sich der US-Leitindex nicht über der Marke von 25 000 Punkten halten. Ein Anlagestratege sah die Nachricht, dass US-Präsident Donald Trump den Termin für sein mit Hochspannung erwartetes Gipfeltreffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un in Singapur in Frage stellte, als zumindest temporäre Belastung.

ASIEN: - IM MINUS - Die meisten asiatischen Indizes haben zur Stunde abgegeben. So liegt Japans Nikkei 225 um 1,18 Prozent im Minus, Chinas CSI 300 gibt 0,83 Prozent ab und Hongkongs Hang Seng ist 1,03 Prozent schwächer. Beobachtern zufolge zeigen sich Marktteilnehmer besorgt über neue Spannungen zwischen den USA und Nordkorea.

DAX 13.169,92 0,71%

XDAX 13.160,55 0,58%

EuroSTOXX 50 3.587,25 0,41%

Stoxx50 3.171,82 0,25%

DJIA 24.834,41 -0,72%

S&P 500 2.724,44 -0,31%

NASDAQ 100 6.893,62 -0,17%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 159,06 -0,21%

Bund-Future Settlement 158,90 0,10%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1765 -0,12%

USD/Yen 110,42 -0,43%

Euro/Yen 129,92 -0,55%

ROHÖL:

Brent 79,07 -0,50 USD

WTI 71,92 -0,28 USD

ISIN DE0008469008 DE0007203275 DE0008467416

AXC0049 2018-05-23/07:40