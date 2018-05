Die amerikanische Restaurantkette Cracker Barrel Old Country Store (ISIN: US22410J1060, NASDAQ: CBRL) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 1,25 US-Dollar je Aktie auszahlen. Damit steigert das Unternehmen die Dividendenauszahlung um 4,2 Prozent. Die Ausschüttung der Dividende erfolgt am 6. August 2018 (Record date: 13. Juli 2018). Ebenfalls schüttet das Unternehmen eine Sonderdividende von 3,75 US-Dollar aus. Auszahltag ist der 3. August 2018 (Record date: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...