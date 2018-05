Pfeiffer Vacuum Technology AG: Ausblick 2018 DGAP-News: Pfeiffer Vacuum Technology AG / Schlagwort(e): Prognose Pfeiffer Vacuum Technology AG: Ausblick 2018 23.05.2018 / 07:43 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. PRESSEMITTEILUNG Pfeiffer Vacuum gibt Ausblick für Geschäftsjahr 2018 und lädt zur jährlichen Hauptversammlung - Umsatzerwartung: 640 bis 660 Mio. Euro - EBIT-Marge: 14 bis 16 %, bereinigt: 15 bis 17 % Asslar, 23. Mai 2018. Pfeiffer Vacuum, ein weltweit führender Anbieter von Vakuumlösungen gibt den Ausblick auf das Geschäftsjahr vor Beginn der heutigen Hauptversammlung bekannt. Im laufenden zweiten Quartal 2018 konnten wir die erfreuliche Auftragslage weiter ausbauen. Ein gutes Marktumfeld vorausgesetzt, erwarten wir einen Umsatz für das Gesamtjahr in einer Bandbreite von 640 bis 660 Mio. Euro. Die EBIT-Marge wird voraussichtlich zwischen 14 und 16 Prozent betragen, die um PPA Effekte bereinigte EBIT-Marge liegt voraussichtlich bei 15 bis 17 Prozent. Für die Sensitivität des Umsatzes gegenüber Wechselkursveränderungen in USD und KRW wird, bei einer angenommenen Abweichung zum Vorjahrskurs um 10 Prozent, mit einem niedrigen zweistelligen Millionenbetrag gerechnet. Nathalie Benedikt, CFO der Pfeiffer Vacuum Technology AG: "Auch im aktuellen zweiten Quartal sehen wir einen erfreulichen Auftragseingang. Dies stimmt uns positiv für ein weiteres Wachstums des Gesamtjahres 2018 gegenüber dem Vorjahr." Kontakt Pfeiffer Vacuum Technology AG Investor Relations Dinah Reiss T +49 6441 802 1346 F +49 6441 802 1365 Dinah.Reiss@pfeiffer-vacuum.de Kurzprofil Pfeiffer Vacuum (Börsenkürzel PFV, ISIN DE0006916604) ist ein weltweit führender Anbieter von Vakuumlösungen. Neben einem kompletten Programm an hybrid- und magnetgelagerten Turbopumpen, umfasst das Produktportfolio Vorvakuumpumpen, Mess- und Analysegeräte, Bauteile sowie Vakuum-kammern und -systeme. Seit Erfindung der Turbopumpe durch Pfeiffer Vacuum steht das Unternehmen für innovative Lösungen und Hightech-Produkte in den Märkten Analytik, Industrie, Forschung & Entwicklung, Beschichtung sowie Halbleiter. Gegründet 1890, ist Pfeiffer Vacuum heute weltweit aktiv. Das Unternehmen beschäftigt etwa 3.000 Mitarbeiter und hat über 20 Tochtergesellschaften. Weitere Informationen finden Sie unter group.pfeiffer-vacuum.com 23.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Pfeiffer Vacuum Technology AG Berliner Str. 43 35614 Asslar Deutschland Telefon: +49 6441 802-0 Fax: +49 6441 802-1365 E-Mail: info@pfeiffer-vacuum.de Internet: www.pfeiffer-vacuum.de ISIN: DE0006916604 WKN: 691660 Indizes: TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 688579 23.05.2018

