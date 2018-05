Am Mittwoch startet der deutsche Aktienindex etwas schwächer. Donald Trumps Unzufriedenheit mit den Handelsgesprächen mit China dämpft die Stimmung.

Am deutschen Aktienmarkt dürfte es am Mittwoch zunächst nicht weiter aufwärtsgehen. Der Dax wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge etwas tiefer starten. Am Dienstag hatte er 0,7 Prozent auf knapp 13.170 Punkte zugelegt und damit so hoch wie seit Ende Januar nicht mehr geschlossen.

Gedämpfte Stimmung herrschte an den Börsen in Amerika und Asien. US-Präsident Donald Trump hatte sich unzufrieden über die jüngsten Handelsgespräche mit China gezeigt. Der Dow-Jones-Index schloss am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...