flatex Morning-news

Marktüberblick

Der Deutsche Aktienindex konnte am Dienstag verlorenes Terrain mehr als zurückerobern und beendete den Xetra-Handel mit einem Zugewinn von 0,71 Prozent bei 13.169,92 Punkten. Das Handelsvolumen via Xetra und Börse Frankfurt betrug rund 4,306 Mrd. Euro. Der britische FTSE100 konnte nach dem Montag nochmals auf neue Rekorde zulegen (das günstige britische Pfund zum Euro und US-Dollar begünstigte dies zusätzlich) und schloss mit einem Plus von 0,23 Prozent bei 7.877,45 Punkten. Auch Europas Leitindex EuroStoxx50 konnte 0,41 Prozent hinzugewinnen und schloss bei 3.587,25 Punkten. Vor allem der DAX konnte aber ein paar Indexpunkte aufholen und den an der Wall Street bereits gut gelaufenen Pfingstmontag im Nachgang mit abbilden, da in Frankfurt feiertagsbedingt am Montag niht gehandelt wurde. Während sich die meisten europäischen Aktienmärkte Stück für Stück wieder ihren Rekordhochs nähern (dem DAX fehlen nur noch knapp 430 Punkte), hinkt die italienische Börse mit dem Leitindex FTSE MIB noch etwas hinterher, obwohl auch der Mailänder Leitindex um 0,54 Prozent anziehen konnte. Auf Wochensicht liegt man gegenüber dem DAX aber noch deutlich im Minus. Dies ist in erster Linie auf die zukünftig zu erwartende italienische Politik zurückzuführen. Rückwärts ging es überwiegend auch bei der Kryptowährung Bitcoin. Der Bericht eines Volkswirtes des US-Vermögensverwalters Vanguard - Joe Davis - zufolge könnte der Wert des Bitcoin gegen Null tendieren. Vanguards ETF-Bereich gehört wie BlackRocks Marke iShares zu den größten ETF-Gesellschaften. An der Wall Street überwog am Dienstag wieder die Sorge um den Handelsdisput mit China. Außerdem stieg die Sorge, ein Treffen zwischen den USA und Nordkorea könnte möglicherweise platzen. Die US-Leitindizes gingen durchweg mit Kursverlusten aus dem Handel. Der Dow Jones verlor 179 Punkte und schloss mit einem Minus von 0,72 Prozent bei 24.834,41 Punkten.

Am Mittwoch werden Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor im Mai publiziert. Die Werte werden für Frankreich, Deutschland, die Eurozone und die USA stehen zur Veröffentlichung an. Ebenso werden britische Einzelhandels-, Erzeuger- und Verbraucherpreise für den April ausgewiesen. Auch US-Verkäufe neuer Häuser im April, die wöchentlichen EIA-Rohöllagerbestandsdaten und das FOMC-Sitzungsprotokoll werden zur Marktbewertung anstehen. Von der Unternehmensseite berichten unter anderem die deutschen Konzerne Vapiano und CTS Eventim von ihren Quartalsergebnissen, sowie die US-Konzerne Target, Lowe's, Ralph Lauren und Tiffany & Co.







Ausblick DAX

Am Mittwoch lagen die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte überwiegend im roten Bereich. Die größten Kursverluste waren beim japanischen Nikkei225 festzustellen, der mit einem Minus von 1,10 Prozent bei 22.711,53 Punkten notierte. Der südkoreanische Kospi konnte sich dem Trend mit leichten Zugewinnen entgegenstellen. Die US-Futures tendierten durchweg schwächer. Die ersten DAX-Indikationen lagen bei 13.135 bis 13.150 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex ging am Dienstag mit einem Plus von 0,71 Prozent bei 13.169,92 Punkten aus dem Xetra-Handel. Der charttechnische Blick könnte auf den kurzfristigen Kursverlauf vom jüngsten Zwischenhoch vom 18. Mai. 2018 bei 13.133,19 Punkten bis zum letzten Verlaufstief vom 18. Mai 2018 bei 13.051,13 Punkten zu richten sein. Ausgehend von diesem Kursverlauf wären die nächsten Widerstände und Unterstützungen möglicherweise abzuleiten. Die Widerstände lägen bei 13.215/13.235 und 13.247, sowie 13.266 Punkten. Die Unterstützungen kämen bei den Marken von 13.165/13.153/13.133/13.114/13.102/13.092 und 13.082 Punkten in Betracht.

