Bewerten Berater eine Aktie, berufen sie sich oft auf die durchschnittliche jährliche Rendite. Dabei ist die sogenannte CAGR die viel wichtigere Kennzahl.

"In zwanzig Jahren wirst Du stärker enttäuscht sein von den Dingen, die Du nicht getan hast, als von denen, die Du getan hast", sagte der US-amerikanische Schriftsteller Samuel Langhorne Clemens (1835 - 1910), besser bekannt unter dem Pseudonym Mark Twain. Auch für Investoren ist das eine wichtige Einsicht. Sie zeigt einerseits, dass man lieber handeln sollte, als abzuwarten - auch an der Börse. Andererseits offenbart Twain, dass sich Erfolg oder Misserfolg der getroffenen Entscheidungen erst mit großer zeitlicher Verzögerung zeigen. Als Investor schon heute zu erkennen, was künftig viel mehr Wert sein wird, ist zweifellos eine große Herausforderung.

Um sie zu meistern, ist es hilfreich, wenn man seinen gesunden Menschenverstand bewahrt; sich seine Urteilskraft nicht eintrüben lässt durch die Verlautbarungen der modernen Finanzmarkttheorie und bei Investmententscheidungen so gut es geht von staatlichen Regulierungen verschont bleibt. Ganz wichtig ist ein langfristiger Horizont von, sagen wir, mindestens fünf Jahren: Der Investmenterfolg stellt sich langfristig ein, sodass man sich vom kurzfristigen Auf und Ab der Börsenkurse nicht ablenken lassen sollte.

Aktie 1Aktie 2JahrBetrag(in Euro)Rendite pro Jahr(in Prozent)Betrag(in Euro)Rendite pro Jahr(in Prozent)0100,00...100,00...175,00-15,5078,00-22,0288,5018,093,6020,0395,588,099,226,04105,1410,0113,1114,05116,7011,0127,8113,0Durchschnitt der jährlichen Rendite (in Prozent)6,406,20CAGR (in Prozent)3,145,03

Nehmen wir einmal an, ein Anlageberater legt Ihnen die obige Tabelle vor: Wenn Sie vor fünf Jahren 100 Euro in Aktie 1 investiert hätten, würden Sie sich heute über 116,70 Euro freuen. Wie ist dieses Ergebnis zu bewerten? Hoffentlich ermittelt Ihr Berater dazu nicht den Durchschnitt der Jahresrenditen: (-15 + 18 + 8 +10 + 11) / 5 = 6,40 Prozent. Denn diese Zahl ist irreführend. Warum?

Die Durchschnittsrendite pro Jahr - ein arithmetischer Durchschnitt - zeigt Ihnen nicht die unterliegende Renditedynamik Ihres Investments. Sie berücksichtigt zudem nicht den Zins- und Zinseszinseffekt, so dass der tatsächliche Investmenterfolg überschätzt wird. Eine sinnvolle, richtige Beurteilungsgröße ist die stetige annualisierte Rendite. Im englischen heißt sie "CAGR": Compound Annual Growth Rate, und ihre Formel lautet:

CAGR = [(EW/AW) ^1/n - 1] * 100

Dabei ist EW = Endwert, AW = Anfangswert, n = Anzahl der Jahre. Wenn wir die Zahlen aus dem obigen Beispiel einsetzen, erhalten wir:

CAGR = [(116,70/100) ...

