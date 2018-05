Der GBP/USD wird im negativen Bereich in der Nähe der 1,3400 gehandelt, nach dem er sich bereits mit der asiatischen Sitzung für eine Abwärtsbewegung entschied. Am Mittwoch erwarten uns um 10:30 Uhr die britischen CPI-Ergebnisse. Das Wirtschaftswachstum Großbritanniens fiel in letzter Zeit enttäuschend aus und so kam es auch nicht zu der BoE Zinserhöhung ...

