Finanzminister Hartwig (Löger) will das Kapitalmarktgesetz novellieren, die Prospektpflicht vereinfachen, die Aufsichtsreform weiterentwickeln, alternative Finanzierungsformen für KMU im Herbst präsentieren und für Österreichs Kapitalmarkt und die Wiener Börse auf den Laufstegen der Roadshows in London, Paris und New York werben. Das alles hat mir Hartwig in seiner Rede beim Wiener Börse Preis versprochen. ...

