ExxonMobil Corporation (WKN:852549) schwimmt gegen den Strom und plant, die Investitionen in den nächsten fünf Jahren deutlich zu erhöhen. Gleichrangige Unternehmen wie die Chevron Corporation, das vor Kurzem angekündigt hat, dass 2018 das vierte Jahr in Folge mit sinkenden Investitionen sein würde, gehen im Allgemeinen in die entgegengesetzte Richtung. Es folgt nun, warum Exxon mehr ausgibt sowie ein Blick darauf, ob sich das Unternehmen die ehrgeizigen Ausgaben und gleichzeitig die Dividende leisten kann. Das Problem mit Exxons Ölquellen Eines der größten Probleme, mit denen Exxon heute konfrontiert ist, ist der Rückgang der Produktion im Upstream-Geschäft. Dies sank im Jahr 2016 ...

