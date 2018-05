Lupfig (ots) -



Ein Jahr nach der Volksabstimmung zum Energiegesetz wünschen sich

65 Prozent der Schweizer mehr Tempo beim Ausbau der erneuerbaren

Energien. Jeder Zweite fordert zudem, ein festes Datum für den

beschlossenen Atomausstieg zu setzen. Das sind Ergebnisse der Umfrage

"Energie-Trendmonitor 2018" des Haus- und Systemtechnikanbieters

Stiebel Eltron, für die 1.000 Schweizer bevölkerungsrepräsentativ

befragt wurden.



Mit deutlicher Mehrheit hat sich die Schweizer Bevölkerung im Mai

2017 für das neue Energiegesetz ausgesprochen. Laut der neuen Umfrage

sind heute hierzulande aber 55 Prozent grundsätzlich unzufrieden

damit, wie die Energiewende vorankommt. So wird beispielsweise

gefordert, den Anteil von grünem Strom zügig auszubauen: 63 Prozent

der Befragten möchten den Anteil der Wasserkraft noch deutlich

erhöhen. Laut dem Bundesamt für Energie wurden in der Schweiz 2016

bereits 62 Prozent der Steckdosen mit erneuerbaren Energien versorgt

- 56 Prozent davon aus Grosswasserkraftwerken. Gleichzeitig bemängelt

die Mehrheit der Bevölkerung (51 Prozent), dass kein Abschalttermin

für die Kernkraftwerke festgesetzt ist. Der Grund: Das seit Januar

geltende Energiegesetz verbietet nur den Bau neuer Atomkraftwerke -

die alten Meiler dürfen auf unbestimmte Zeit am Netz bleiben, solange

sie als "sicher" eingestuft sind.



Schweizer sind selbstkritisch



In Sachen Energie zeigen sich die Verbraucher auch selbstkritisch:

64 Prozent meinen, die Endverbraucher seien noch zu verschwenderisch.

"Die Energiewende wird ganz entscheidend von den Privathaushalten

gestaltet", sagt Paul Stalder, Geschäftsführer Stiebel Eltron

Schweiz. Über 40 Prozent des Energieverbrauchs fällt im

Gebäudebereich an. Die Modernisierung im eigenen Heizungskeller ist

damit ein wichtiger Schritt in Richtung private Energiewende. Die

Energieeffizienz lässt sich beispielsweise mit neuer

Wärmepumpentechnologie deutlich steigern. Die grüne Heizungsanlage

nutzt Umweltenergie aus dem Erdreich, der Umgebungsluft oder dem

Grundwasser, um das Zuhause zu beheizen und das warme Wasser zu

bereiten. Aktuell wird die energetische Sanierung von Gebäuden zudem

finanziell von Bund und Kantonen über das "Gebäudeprogramm"

unterstützt.



Presse-Einladung - Energy Campus



Was die Schweizer über die Energiewende denken und welche

Möglichkeiten es gibt, auf grüne Energie umzusteigen, zeigt Stiebel

Eltron auf einer Presseveranstaltung am Donnerstag, 7. Juni 2018 im

Energy Campus in Lupfig. Anschließend sind die Teilnehmer zur

Jubiläumsfeier "40 Jahre Stiebel Eltron in der Schweiz" eingeladen.



Bitte melden Sie sich bei Rahel Bühlmann an unter Tel. +41 56 464

06 21 oder E-Mail: Rahel.Buehlmann@stiebel-eltron.ch



Über Stiebel Eltron



Als innovationsgetriebenes Familienunternehmen steht Stiebel

Eltron für innovative Lösungen im Bereich Warmwasser, Wärme, Lüftung

und Klima. Dabei verfolgt der Haus- und Systemtechnikanbieter eine

klare Linie - für eine umweltschonende, effiziente und komfortable

Haustechnik. Mit rund 3.300 Mitarbeitern weltweit setzt der Konzern

mit Hauptsitz in Holzminden/DE von der Produktentwicklung bis zur

Fertigung konsequent auf eigenes Know-how.



Die Schweizer Niederlassung Stiebel Eltron AG gehört zu den

führenden Vertreibern von Produkten im Bereich erneuerbare Energien.

Sie ist seit Jahren die erfolgreichste Tochtergesellschaft der Gruppe

und feiert 2018 ihr 40jähriges Firmenjubiläum.





