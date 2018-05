Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Am 29. Mai 2018 verleihen die absatzwirtschaft, Deutschlands führende Monatszeitschrift für Marketing und Vertrieb, und der Deutsche Marketing Verband zum 18. Mal den Marken-Award für exzellente Leistungen in der Markenführung.



Zwölf Top-Marken wurden von der hochkarätig besetzten Jury für das Finale nominiert, von Philips über die FDP bis zur Elbphilharmonie. Erst bei der Preisverleihung werden die Gewinner bekanntgegeben und gekürt. Anlässlich des 60. Geburtstags der absatzwirtschaft findet das Event in diesem Jahr in einer besonders glanzvollen Location statt: der Tonhalle Düsseldorf.



Auf Besucher wartet dementsprechend ein besonderes Programm: Im "Talk of Legends" werden die beiden Branchengrößen Reinhard Springer und Prof. h. c. Peter Schmidt im Talk mit Frank Dopheide, dem Sprecher der Geschäftsführung der Handelsblatt Media Group, ihren Blick auf die Werbebranche richten. Als Speaker werden Tina Müller (CEO Douglas), Axel Dahm (Sprecher der Geschäftsführung Bitburger Braugruppe), Lars Hinrichs (CEO Cinco Capital) und Dr. Rahmyn Kress (CDO Henkel) begrüßt. Cornelius Littmann, Geschäftsführer der jüngst eröffneten Panik City in Hamburg, wird die Laudatio auf Udo Lindenberg halten, der in der Sonderkategorie als "Beste Markenpersönlichkeit" geehrt wird. Der Auftritt von Skisprung-Legende Sven Hannawald ist ein weiteres Highlight dieses Abends.



Alle Informationen sowie Anmeldung zum Marken-Award unter www.marken-award.de



OTS: absatzwirtschaft newsroom: http://www.presseportal.de/nr/18655 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_18655.rss2



Pressekontakt: Management Forum der Handelsblatt Media Group Jörg Streb 069/24244781 streb@managementforum.com