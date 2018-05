Oxford, England (ots/PRNewswire) -



OXIS Energy UK Ltd. ist im Begriff, eine Batterieproduktionsanlage im Bundesstaat Minas Gerais im Südosten Brasiliens zu eröffnen. OXIS Energy hat von Aerotec, einem brasilianischen Private Equity-Fonds, eine umfangreiche Investition erhalten. Diese Investition in Höhe von 3,7 Mio. britischen Pfund ist das erste internationale Projekt von Aerotec. Im Mittelpunkt des Aerotec-Fonds stehen Luft- und Raumfahrtprojekte und hochentwickelte Produktion. Der Fonds ist bei der Wirtschaftsförderungsgesellschaft CODEMIG integriert. Die Verwaltung des Fonds erfolgt durch Confrapar, einem Wegbereiter im brasilianischen Venture Capital- und Private Equity-Markt.



OXIS Energy wird weiterhin sein Forschungs- und Entwicklungsprogramm in Großbritannien fortsetzen, freut sich aber über den Einstieg in den Fertigungsbereich. Dieses Vorhaben in Brasilien betrachten sie als einen großen Schritt in Richtung einer Vorreiterrolle bei der weltweiten Revolutionierung des Stadtverkehrs. Diese Produktionsanlage wird über kurz oder lang in der Lage sein, jährlich Millionen von Zellen zu produzieren. Eine Zelle ist der kleinste Energiespeicher einer Batterie und mehrere Zellen bilden zusammen eine Batterie. Die neue Produktionsstätte wird sich zunächst auf die kommerzielle Erweiterung in ganz Lateinamerika konzentrieren und auch die Märkte für Luftfahrt, Verteidigung und schwere Elektrofahrzeuge weltweit adressieren.



OXIS Energy wurde 2005 gegründet und entwickelt innovative Lithium-Schwefel (Li-S)-Batterien, Zellen und Systeme, die den weltweiten Markt für wiederaufladbare Batterien revolutionieren werden. Die Batteriesysteme von OXIS Energy haben eine deutlich höherer Energiedichte, sind leichter und sicherer, und weil sie keine Seltenerdmetalle enthalten, sind sie umweltfreundlicher als Lithium-Ionen-Alternativen. Aufgrund dieser Eigenschaften sind die Technologien von OXIS ausgezeichnet für die Luft- und Raumfahrt und die Elektrobusindustrie geeignet.



Huw W. Hampson-Jones, der CEO von OXIS Energy, erklärte: "Busse verbrauchen in der Regel 30-mal mehr Kraftstoff als ein Elektroauto, und für jeweils 1.000 Busse, die mit Kohlenstoff betrieben werden, sparen wir 500 Barrel Dieselkraftstoff pro Tag. Die OXIS-Technologie ist ideal für Elektroflugzeuge geeignet, weil sie leicht ist und die Flugzeiten erheblich verlängert. Dies sind wichtige Aspekte für den Einsatz der OXIS Lithium-Schwefel (Li-S)-Technologie für elektrische Busse und Flugzeuge."



Rodrigo Esteves, Managing Partner bei Confrapar, fügte hinzu: "Diese Investition im Ausland wird zu neuen technologischen Fortschritten in Brasilien führen. Der Bundesstaat Minas Gerais wird damit seine Kompetenzen und sein Know-how auf dem Markt für wiederaufladbare Lithiumbatterien mit einem geschätzten Wert von mehr als 100 Mrd. US-Dollar aufbauen können."



OXIS Energy Ltd ist am Design, an der Entwicklung und nun auch an der kommerziellen Produktion von Lithium-Schwefel-Zellen für Batteriesysteme beteiligt. Mit 36 Patentfamilien hat OXIS 123 Patente mit 108 Patentanmeldungen erhalten. OXIS verfügt über nachweisbare empirische Daten, die seinen Anspruch auf die inhärente Sicherheit seiner Batterietechnologie rechtfertigen.



