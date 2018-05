Der Anstieg der Ölpreise ist erst einmal vorbei. Für neue Impulse dürften am Nachmittag Daten zur Fördermenge der USA sorgen.

Die Ölpreise haben ihren Höhenflug am Mittwoch vorerst nicht fortgesetzt. Am Morgen ging es mit den Notierungen nach unten. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent mit Lieferung im Juli kostete zuletzt 79,02 US-Dollar. Das waren 55 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...