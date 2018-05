Hier geht's zum Video

Der deutsche Leitindex zeigte sich am Dienstag robust. In der Spitze schickten die Anleger ihn bis auf 13.204 Punkte. Am Ende ging er mit einem Plus von 0,7 Prozent bei 13.169 Punkten aus dem Handel. Bei den Einzelwerten stehen Micron Technology und Facebook im Fokus. Markus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Johanna Claar mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.