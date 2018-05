China hat angekündigt, die Einfuhrzölle für ausländische Autobauer deutlich senken zu wollen. Wie das Finanzministerium am Dienstag in Peking nach übereinstimmenden Medienberichten mitteilte, sollen die Importabgaben für Autos vom 1. Juli an von 25 Prozent auf 15 Prozent verringert werden. Volkswagen habe nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr 4,18 Mio. Autos in China ausgeliefert - davon wurden 189.000 Stück laut "manager magazin" importiert. "Allein die VW-Tochter Porsche kann nach einer Berechnung von Ferdinand Dudenhöffer von der Universität Duisburg-Essen mit Mehreinnahmen von 600 Mio. Euro rechnen", berichtete zudem "Handelsblatt Online".

Günstige Bewertung

Gute Nachrichten also für Volkswagen aus China. Auch die jüngsten Absatzzahlen, die der VW-Konzern zum Besten gab, ließen aufhorchen. Mit 927.200 verkauften Fahrzeugen im April stiegen die Auslieferungen des Volkswagen Konzerns um 10,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Seit Jahresbeginn wurden mehr als 3,6 Mio. Fahrzeuge ...

