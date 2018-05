FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Plus am Vortag ist der DAX-Future am Mittwoch etwas leichter in den Handel gestartet. "Der Markt ist in den letzten Wochen extrem gut gelaufen", so ein Derivate-Händler. Allerdings hätten zuletzt die Umsätze in der Aufwärtsbewegung gefehlt. Daher sei ein kleinerer Rücksetzer bis in den Bereich bei 13.000 Punkten nicht auszuschließen.

Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures verliert 22 auf 13.136,5 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 13.138 und das Tagestief bei 13.120,5 Punkten. Umgesetzt wurden bis 8.45 rund 2.700 Kontrakte.

May 23, 2018 02:47 ET (06:47 GMT)

