Ein intelligentes Design des Bioreaktors sorgt dafür, dass genügend gelöster Sauerstoff verfügbar ist, den die aeroben Kulturen verstoffwechseln können.

Prozesse in Bioreaktoren unterliegen einem komplexen Netzwerk aus Einflussfaktoren, in dem zwei Parameter eine maßgebliche Rolle spielen: eine effiziente Rührwerksleistung sowie das zuverlässige Bestimmen des kLa-Werts. Dieser beschreibt die Effizienz des Gastransfers von der Gasphase in die Flüssigkeit. Denn nur Gelöstsauerstoff ist für die Zelle verwertbar. Die beiden Faktoren - Rührwerk und kLa-Wert - sind bei der biotechnologischen Herstellung von pharmazeutischen Produkten sowohl im großen Industrie- als auch im Pilot- oder Labormaßstab von herausragender Bedeutung. Die Produktionsprozesse basieren vorwiegend auf Mikroorganismen und tierischen Zellkulturen. Eine maximale Produktausbeute kann nur durch optimale Wachstumsbedingungen im Bioreaktor und damit durch einen hohen ...

