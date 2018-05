IRW-PRESS: Aben Resources Ltd.: Aben Resources beginnt mit Bohrprogramm bei Forrest Kerr in der Region Golden Triangle in British Columbia

23. Mai 2018 - Vancouver (British Columbia). Aben Resources Ltd. (TSX-V: ABN, OTC PINK: ABNAF, Frankfurt: E2L2) freut sich, seine Pläne hinsichtlich des bevorstehenden Sommer-Bohrprogramms im Konzessionsgebiet Forrest Kerr in der Region Golden Triangle im Nordwesten von British Columbia bekannt zu geben. Das Unternehmen plant ein 5.000 Meter umfassendes Diamantbohrprogramm, das Mitte Juni beginnen wird.

Das Hauptaugenmerk des Bohrprogramms wird zunächst auf die Erweiterung der hochgradigen Edelmetallmineralisierung gerichtet sein, die im Jahr 2017 in der Zone Boundary North, in der Nähe des Zentrums des Konzessionsgebiets Forrest Kerr entdeckt wurde. Drei separate Bohrlöcher, die von derselben Bohrplatte aus gebohrt wurden, haben eine oberflächennahe hochgradige Zone mit einer Gold-Silber-Kupfer-Mineralisierung sowie mächtige Abschnitte mit goldhaltigen Quarzerzgängen durchschnitten. Ausgewählte Ergebnisse dieser Bohrlöcher beinhalten 6,7 Gramm Gold pro Tonne, 6,4 Gramm Silber pro Tonne und 0,9 Prozent Kupfer auf zehn Metern, einschließlich 18,9 Gramm Gold pro Tonne, 16,6 Gramm Silber pro Tonne und 2,2 Prozent Kupfer auf 3,0 Metern in Bohrloch FK17-04, das zu einem Durchschnittsgehalt von 0,26 Gramm Gold pro Tonne auf 387 Metern beitrug. Bohrloch FK17-05 ergab in derselben Zone, jedoch in etwas größerer Tiefe, 21,5 Gramm Gold pro Tonne, 28,5 Gramm Silber pro Tonne und 3,1 Prozent Kupfer auf sechs Metern.

Das Unternehmen ist der Auffassung, dass die Entdeckung aus dem Jahr 2017 belegt, dass die Zone Boundary zusätzliches Entdeckungspotenzial für eine bedeutsame Edelmetallmineralisierung aufweist. Dieses Gebiet des Konzessionsgebiets Forrest Kerr beherbergt Gold, Silber und Kupfer in Gesteins- und Bodenanomalien, die sich über zwei mal vier Kilometer erstrecken und kaum erkundet sind.

Jim Pettit, President und CEO des Unternehmens, sagte: Bemerkenswerte regionale Entdeckungen durch Pretium, GT Gold, Garibaldi Resources und andere Unternehmen haben das beträchtliche Entdeckungspotenzial in diesem Gebiet verdeutlicht und angesichts der kürzlich entdeckten und hochgradigen Mineralisierung sowie der zahlreichen unerprobten Gold-in-Boden-Anomalien sind wir hinsichtlich des Potenzials bei Forrest Kerr äußerst zuversichtlich. Aben besitzt zurzeit gewisse Mineralkonzessionen und hat Abkommen mit unterschiedlichen Dritten unterzeichnet, wobei es das Exklusivrecht auf eine 100-Prozent-Beteiligung am 23.000 Hektar großen Konzessionsgebiet hat.

Karte der Schürfrechte in Golden Triangle (British Columbia):

http://www.abenresources.com/i/maps/ABN_Golden_Triangle_map.jpg

Cornell McDowell, P.Geo., V.P. für Exploration von Aben Resources, hat in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 die fachlichen Inhalte dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Über Aben Resources

Aben Resources ist ein kanadisches Goldexplorationsunternehmen, das Projekte in der Region Golden Triangle (British Columbia), Yukon und Saskatchewan erschließt.

Weitere Informationen über Aben Resources Ltd. (TSX-V: ABN) erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.abenresources.com.

Aben Resources verfügt über etwa 78,3 Millionen emittierte und ausstehende Aktien.

