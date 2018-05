Los Angeles (ots/PRNewswire) - Die SID International Conference and Exhibition 2018, eine weltweit führende Veranstaltung in der Display-Branche, startet am 22. Mai im Los Angeles Convention Center. Tianma wird dort eine Auswahl neuer Display-Technologien und -Lösungen für Anwendungen in den Bereichen Industrie, Medizin, Smart Home und Automotive vorstellen. Mehrere Technologieprodukte werden zum ersten Mal präsentiert.



Display-Lösungen für Automobilanwendungen



Tianma ist der größte Hersteller von TFT-Instrumententafeln für Fahrzeuge in China. Im Jahr 2017 betrug der Anteil von Tianma am weltweiten Display-Markt 12 % (Quelle: IHS). Unter den weltweiten Autos mit TFT-Anzeigen verwendet jedes fünfte Tianma-Produkte. Tianma zeigt auf der diesjährigen Display-Week-Messe Displays mit geringem Stromverbrauch, LTPS sowie Freiform- und Mehrfachbildschirm-Verknüpfungen.



Mehrfachbildschirm-Verknüpfung; Fünf-Bildschirm-Verbindung im Fahrzeug-Innenraum



Besucher des Tianma-Stands 1005 im LA Convention Center werden ein auffälliges Modellauto mit einem 12,3-Zoll-a-Si-HD-Freiform-Touchscreen sehen, der drei in einem Panel integrierte Bildschirme kombiniert. Darin sind die Instrumentenanzeige sowie das zentrale Steuerungsdisplay und das C-Pilot-Display untergebracht. Zusätzlich bieten die Mehrfachbildschirm-Verknüpfung mit Super-High-Definition und die personalisierten Inhalte auf dem Bildschirm eine reiche Benutzererfahrung.



Industrielle Display-Lösungen



Im Bereich der industriellen Displays werden am Tianma-Stand verschiedene Touchscreen-Produkte, Außenbereich- und hochzuverlässige LCDs ausgestellt.



Sichtbare Technologie im Sonnenlicht



Das 10,1-Zoll-Produkt (25,7 cm) hat eine Leuchtdichte von 1000 cd/m2, während das andere 15,6-Zoll-Modell (39,6 cm) eine Leuchtdichte von 1250 cd/m2 aufweist. Die Displays mit hoher Leuchtdichte liefern selbst bei direkter Sonneneinstrahlung helle, lebendige Farben und beeindruckend große Betrachtungswinkel. Das 10,1-Zoll-Produkt mit Tianmas proprietärer Super-Fine-TFT-Technologie (SFT) bietet vertikale und horizontale Blickwinkel von 176°, einen breiten Farbraum ohne Farbverschiebung bei Blickwinkelversatz. Das Display bietet zudem einen weiten Betriebstemperaturbereich von -40 bis + 85 °C und ist resistent gegen Schock und Vibration bis zu 7,0 G und bietet hohe Stabilität und Zuverlässigkeit für viele Umgebungen.



Das Reflektions-Runddisplay mit einer Größe von 1,2 Zoll (3,0 cm) hat einen ultra-schmalen Rand mit einem superdünnen 0,5 mm Rundloch in der Mitte, das für Smart Wearables verwendet werden kann. Dieses Display kommt in Form einer Uhr mit Zeiger, was ein hervorragendes Zusammenspiel aus Technologie und Tradition demonstriert, sowie Tianmas technische Kompetenz in Bezug auf die Innovation von Displays mit Freiform-Technologie untermauert.



