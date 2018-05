Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Arbeitslosigkeit in Frankreich steigt im ersten Quartal

Die Arbeitslosigkeit in Frankreich ist im ersten Quartal 2018 gestiegen, was darauf hindeutet, dass der Aufschwung im Euroraum an Dynamik verliert. Die Arbeitslosenquote in Frankreich - der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone - stieg von 9,0 Prozent Ende 2017 auf 9,2 Prozent im ersten Quartal, wie das nationale Statistikamt Insee mitteilte. Der Anstieg der französischen Arbeitslosigkeit ist darauf zurückzuführen, dass sich das Wirtschaftswachstum nach einer starken Beschleunigung im Schlussquartal im ersten Quartal dieses Jahres abrupt verlangsamt hat.

BIZ-Chef warnt vor zu später geldpolitischer Wende

Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) hat dazu gemahnt, trotz einer gewissen Abkühlung der globalen Konjunktur und der Unsicherheit wegen der Handelsstreitigkeiten am allmählichen Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik festzuhalten. "Die Zentralbanken sollten sich jetzt von diesem vorsichtigen Normalisierungskurs nicht abbringen lassen", sagte BIZ-Chef Agustin Carstens im Interview der Börsen-Zeitung.

Enttäuschung im EU-Parlament nach Anhörung von Facebook-Chef Zuckerberg

Die Anhörung von Facebook-Chef Mark Zuckerberg hat im Europaparlament breite Enttäuschung hervorgerufen. Quer durch die Fraktionen kritisierten Vertreter am Dienstagabend, dass Zuckerberg viele Fragen unbeantwortet gelassen habe. Vielfach gab es aber auch Kritik am konservativen Parlamentspräsidenten Antonio Tajani, der durch die Art der Anhörung Zuckerberg geschont habe.

Trump schließt Verschiebung des Gipfels mit Kim Jong Un nicht aus

Nach den zuletzt schärferen Tönen zwischen Washington und Pjöngjang schließt US-Präsident Donald Trump eine Verschiebung oder gar eine Absage seines Gipfeltreffens mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un nicht aus. "Wenn es nicht passiert, passiert es vielleicht später", sagte Trump zu Beginn seines Treffens mit dem südkoreanischen Staatschef Moon Jae In in Washington über den Gipfel mit Kim, der für den 12. Juni in Singapur geplant ist.

USA wollen EU-Stahl- und Aluminium-Importe durch Quote oder Zölle senken

US-Präsident Donald Trump will die Stahl- und Aluminium-Importe aus der Europäischen Union um rund 10 Prozent verringern. Wie die polnische Technologieministerin Jadwiga Emilewicz sagte, zieht das Weiße Haus dazu zwei Optionen in Erwägung: entweder eine fixe Quote von 90 Prozent der im vergangenen Jahr in die USA eingeführten Menge, oder eine entsprechende Reduzierung der Stahl- und Aluminium-Einfuhren über Zölle.

US-Kongress stimmt für Lockerung bestehender Bankenregeln

Der US-Kongress hat nach der Finanzkrise eingeführte Vorschriften für Banken gelockert. Nach dem Senat stimmte auch das Repräsentantenhaus für die umstrittene Maßnahme. 258 Abgeordnete votierten dafür, 159 dagegen. Präsident Donald Trump, der sich seit langem für die Abschaffung der bestehenden Regeln eingesetzt hatte, muss das Gesetz nun noch unterzeichnen.

US-Bürgerrechtsorganisationen kritisieren Amazon wegen Gesichtserkennungssystem

Die einflussreiche US-Bürgerrechtsorganisation Aclu und zahlreiche weitere Organisationen haben Amazon eindringlich aufgefordert, seine Gesichtserkennungstechnologie nicht mehr den Strafverfolgungsbehörden zur Verfügung zu stellen. In dem Brief an Unternehmenschef Jeff Bezos warnten die American Civil Liberties Union (Aclu) und mehr als 30 weitere Organisationen wie Human Right Watch vor enormen Schäden für die Demokratie durch den Amazon-Dienst Rekognition.

EU droht Venezuela nach umstrittener Präsidentschaftswahl mit neuen Sanktionen

Nach der umstrittenen Wiederwahl von Venezuelas Staatschef Nicolas Maduro erwägt die EU neue Sanktionen gegen das südamerikanische Land. Die Wahl am Sonntag habe internationale Mindeststandards nicht erfüllt, erklärte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini in Brüssel. Die Europäische Union werde daher über "angemessene Maßnahmen" beraten.

+++ Konjunkturdaten +++

Singapur Verbraucherpreise Apr +0,1% gg Vj (PROG: +0,3%)

Singapur Verbraucherpreise Kernrate Apr +1,3% (März: +1,3%) gg Vj

Malaysia Verbraucherpreise Apr +1,4% (PROG: +1,7%) gg Vorjahr

Malaysia Verbraucherpreise Apr unverändert gg Vormonat

May 23, 2018

