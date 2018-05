FRANKFURT (Dow Jones)--Für die Bundesanleihen geht es am Mittwoch im frühen Handel nach oben. Sie gelten als sicherer Hafen in unruhigen Zeiten. Weiterhin steht die Regierungsbildung in Italien im Fokus, die allmählich zu einer Hängepartie zu werden scheint. Weil der italienische Präsident Mattarella die neue Regierung offensichtlich nicht so schnell durchwinken will, bleiben nach Aussage der Anleihestrategen Hoffnungen am Leben, dass die Kandidatenauswahl für den Posten des Premiers und das Kabinetts letztlich doch nicht so radikal ausfällt. Spekulationen, dass der eurokritische Lega-Nord-Hardliner Savona Finanzminister wird, hatten die Erholung in italienischen Staatsanleihen am Vortag noch gestoppt.

Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 16 Ticks auf 159,22 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 159,24 Prozent und das Tagestief bei 159,03 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 45.981 Kontrakte. Der BOBL-Futures gewinnt 6 Ticks auf 131,32 Prozent.

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

May 23, 2018 03:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.