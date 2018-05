Nach Rekorderlösen im Vorjahr peilt der Vakuumpumpenhersteller Pfeiffer Vacuum weitere Zuwächse an und will profitabler werden. "Auch im aktuellen zweiten Quartal sehen wir einen erfreulichen Auftragseingang. Dies stimmt uns positiv für ein weiteres Wachstum des Gesamtjahres 2018", sagte Finanzvorstand Nathalie Benedikt am Mittwoch.

