Umschuldung des bestehenden Ratenkredits spart über 2.000 Euro



Nur wenige Konsumentenkredite für Reisen oder Technik



Am häufigsten schließen Kreditnehmer Darlehen ab, um bestehende Konsumentenkredite mit hohem Zinssatz abzulösen. Auf diese Weise reduzieren sie ihre Schuldenlast. Im Schnitt nehmen Verbraucher über CHECK24 Umschuldungskredite in Höhe von 22.491 Euro auf.*) Bei einer Umschuldung lösen Verbraucher einen teuren Altkredit durch einen neuen Ratenkredit mit niedrigeren Zinsen ab. Dadurch sparen sie exemplarisch über 2.000 Euro.**) "Weil die Kreditzinsen in den vergangenen Jahren stark gesunken sind, ist der Zeitpunkt für eine Umschuldung günstig - unsere Kunden nutzen diese Chance bewusst", sagt Christian Nau, Geschäftsführer Kredite bei CHECK24. "Mit dem Onlinekredit sparen sie so gleich doppelt. Sie ersetzen den teuren Altkredit und erhalten zudem deutlich günstigere Zinskonditionen als in der Bankfiliale."



Kredite auch oft für Gebrauchtwagen und Dispoausgleich, selten für Reisen und Technik



Der zweithäufigste Verwendungszweck für Darlehen über CHECK24 ist der Gebrauchtwagenkauf. Im Schnitt leihen sich Kreditkunden dafür 13.318 Euro. Auf Platz drei folgt der Ausgleich eines Dispositionskredits. Dabei profitieren Kreditnehmer wie bei der Umschuldung vom deutlich niedrigeren Zinssatz der Ratenkredite. Vergleichsweise selten leihen sich Kunden Geld für eine Reise oder technisches Equipment und die durchschnittlich aufgenommenen Summen dafür sind niedrig. "Verbraucher kennen die Vor- und Nachteile von Ratenkrediten und treffen keine leichtfertigen Konsumentscheidungen", sagt Nau.



Bei Verbraucherfragen beraten mehr als 200 Kreditexperten



Verbraucher, die Fragen zu einem Konsumentenkredit haben, erhalten bei den über 200 CHECK24-Kreditexperten an sieben Tagen die Woche eine persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Im Kreditcenter haben Kunden ihre Darlehen im Blick, können neue Anfragen starten und das passende Angebot digital abschließen.



*)Datengrundlage: alle Kreditabschlüsse 2017, ohne Ratenkredite mit Verwendungszweck "Freie Verfügung", ungeachtet der Laufzeit oder eines Merkmals aufseiten des Kreditnehmers. **)weitere Informationen zur Berechnung des Sparpotenzials durch Umschuldung bestehender Ratenkredite bei CHECK24 in der Pressemeldung unter: http://ots.de/xkEetR; [19. Januar 2018]



