Same procedure as every year, möchte man inzwischen meinen: Die Welt der Versicherungsmakler wird Jahr für Jahr aufs Neue umgewälzt und weiter reguliert. Allein 2018 kamen und kommen mit IDD, MiFID II, dem Investmentsteuerreformgesetz und der EU-Datenschutz-Grundverordnung einige dicke Bretter, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...