Letztes Jahr stimmte der US-Mineralölkonzern Chevron zu, seine Vermögenswerte in Südafrika an den chinesischen Sinopec Konzern zu veräußern. Diese umfassen eine Raffinerie mit einer Kapazität von 100.000 bpd sowie über 800 Tankstellen in Südafrika und Botswana.

Investor untergräbt vorherigen Deal

Off The Shelf Investments, ein Anteilseigner mit 25% Anteilen an Chevrons Geschäftsfeldern in Südafrika, durchkreuzte den Deal und machte von seinem Vorzugsrecht Gebrauch, um die Vermögenswerte ... (Benjamin Fitzgerald)

