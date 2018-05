Direkt nach dem Pfingstwochenende startete der Mittelstands Champion FMCI-Index wieder beeindruckend in die neue Woche. Charttechniker verweisen darauf, dass der Index sich als stabiler präsentiert als etwa der Dax, der Dow Jones oder auch der MDax. Im vergangenen Monat hat der Index zwar "nur" 1 % gewonnen, liegt aber im Vergleich zum Vorjahr nun bereits um 12,4 % vorne.

Eine Vergleichszahl: Der Dax hat in 12 Monaten ein Plus von gut 3 % erzielt, verläuft also deutlich schlechter. Aus ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...