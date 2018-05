Euroboden GmbH erwirbt Grundstück in Berlin Pankow DGAP-News: Euroboden GmbH / Schlagwort(e): Ankauf Euroboden GmbH erwirbt Grundstück in Berlin Pankow 23.05.2018 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Grünwald, 23. Mai 2018 Euroboden GmbH erwirbt Grundstück in Berlin Pankow Euroboden hat ein Objekt in Berlin Pankow, Bezirk Schönholz, erworben, das alle Voraussetzungen für eine hochprofitable Projektentwicklung birgt. Das Bestandsobjekt, eine alte Villa, befindet in der Straße-vor-Schönholz. Auf einer Grundstückgröße von rund 3.880 m2 ist der Bau von bis zu 100 Wohnungen geplant. "Es freut uns, dass wir in Berlin ein weiteres Projekt realisieren werden. Das Grundstück liegt in einer Berlin-typischen Mikrolage, die sich immer größer werdender Beliebtheit erfreut", so Martin Moll, Geschäftsführer der Euroboden GmbH. Das geplante Umsatzvolumen beträgt EUR 40 Mio. Berlin Pankow ist neben dem Lützowufer das zweite laufende Neubauprojekt der Euroboden GmbH in Berlin und zeigt, dass die Expansion als architektonisch anspruchsvoller Projektentwickler weiter fortschreitet. Hierzu wurde die Büropräsenz in Berlin ausgebaut und im letzten Jahr in Frankfurt ein neues Büro eröffnet. BeckerBeratungsGesellschaft (BBG) Klaus-Karl Becker M.BC. M.A.(phil.) 06135 933 1966 kkb@b-bg.de Euroboden GmbH Christian Brandes Leitung Marketing und Kommunikation 089 20 20 86 45 brandes@euroboden.de 23.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Euroboden GmbH Bavariafilmplatz 7 82031 Grünwald Deutschland Telefon: +49 (0) 89.20 20 86-20 Fax: +49 (0) 89.20 20 86-30 E-Mail: info@euroboden.de Internet: www.euroboden.de ISIN: DE000A2GSL68 WKN: A2GSL6 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 688655 23.05.2018

