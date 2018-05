Der Allgäuer Anbieter von Photovoltaik-Speichersystemen hat sich von Investoren, angeführt von Shell Venture, frisches Kapital gesichert. Mit den 60 Millionen Euro will Sonnen seine Wachstumspläne in Märkten wie den USA und Australien konsequent weiterverfolgen. Zudem gibt es künftig eine strategische Kooperation in einigen Bereichen mit Shell Ventures.Sonnen hat sich von Investoren in einer neuen Finanzierungsrunde insgesamt 60 Millionen Euro an frischem Kapital gesichert. Die Investorengruppe wird angeführt von Shell Ventures, das als neuer Investor nun bei dem Unternehmen aktiv ist, wie es ...

