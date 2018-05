Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Wachstum in der Eurozone hat im Mai zum vierten Mal in Folge nachgelassen. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf 54,1 Zähler von 55,1 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut im Zuge der ersten Veröffentlichung berichtete. Das ist der tiefste Stand seit anderthalb Jahren. Volkswirte hatten nur einen Rückgang auf 54,8 Punkte vorhergesagt.

Oberhalb von 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum. Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes sank auf 55,5 Punkte von 56,2 im Vormonat. Volkswirte hatten nur einen Rückgang auf 56,0 Zähler prognostiziert. Der Index für den Servicesektor fiel auf 53,9 Punkte von 54,7 im Vormonat. Ökonomen hatten einen Stand von 54,5 Punkte erwartet.

"Die Mai-Indizes brachten eine Reihe enttäuschender Ergebnisse, doch bei der Interpretation der Daten ist weiter Vorsicht angesagt", meinte IHS-Markit-Chefvolkswirt Chris Williamson. "Denn während in den vorigen Monaten ganz unterschiedliche Faktoren wie die extreme Witterung, Streiks, Krankheiten und das frühe Ostergeschäft das Wachstum dämpften, wirkte sich im Mai vor allem die ungewöhnlich hohe Anzahl an Feiertagen negativ aus."

Obwohl der Sammelindex auf ein 18-Monatstief gesunken sei, signalisierten die aktuellen Umfrageergebnisse, dass die Eurozone im zweiten Quartal weiter mit einer ausgesprochen soliden Rate von knapp über 0,4 Prozent wachse, fügte Williamson hinzu. Immer deutlicher werde jedoch, dass die zugrunde liegende Wachstumsdynamik abkühle, vor allem bei den Exporten.

