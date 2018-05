Die Marihuana-Industrie blüht, und die Investoren, die bereit waren, das Risiko dieser immer noch illegalen Industrie einzugehen, wurden wahrscheinlich gut belohnt. Seit Anfang 2016 haben sich die meisten Pot-Aktien um einen drei- bis vierstelligen Prozentsatz erhöht. Obwohl es keinen Mangel an Gründen gibt, warum die Marihuana-Aktien in die Höhe geschnellt sind, ist der wichtigste Wachstumstreiber weiterhin die erwartete Legalisierung von Freizeit-Cannabis in Kanada. Sollte Kanada den Gesetzentwurf C-45, besser bekannt als Cannabis Act, annehmen, wäre es das erste entwickelte Land der Welt, das Cannabis für Erwachsene legalisiert hätte. Das würde zusätzliche Milliarden von Dollar an jährlichen Einnahmen generieren. Es lohnt ...

