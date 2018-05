Die Entwicklung und Herstellung von Batterien gilt als strategische Notwendigkeit für Europa. Die EU-Kommission hat daher einen Aktionsplan für den Aufbau einer wettbewerbsfähigen und nachhaltigen Batterie-Industrie in Europa vorgelegt.Sicher, vernetzt und umweltfreundlich - so soll nachhaltige Mobilität für Europa gestaltet werden, wie aus einer aktuellen Mitteilung der EU-Kommission hervorgeht. Vor diesem Hintergrund setzt sich die EU-Kommission dafür ein, dass Europas Industrie Batteriezellen - das teuerste Element von Elektrofahrzeugen - in ausreichender Menge herstellen kann. Nach Gründung ...

