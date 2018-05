BERLIN (Dow Jones)--Der Fraktionschef der Konservativen im Europaparlament, Manfred Weber (CSU), hat als Konsequenz aus der Anhörung von Facebook-Chef Mark Zuckerberg in dem Parlament strengere Regeln für den Internetkonzern bis hin zu einer möglichen Überprüfung seiner Strukturen verlangt.

"Was mir diese Anhörung deutlich gemacht hat, dass ich sehr viele Sorgen mit Facebook habe", sagte Weber. "Ich möchte nicht in der Hand von Facebook und Zuckerberg sein, wenn es um die Frage geht, wie die digitale Welt morgen aussieht, und deswegen motiviert mich das als Gesetzgeber, ... ihm jetzt Regeln anzulegen." Die Politiker müssten festlegen, was im Netz erlaubt ist, "und nicht Mark Zuckerberg", hob er hervor. "Ich möchte nicht in der Hand dieses Milliardärs sein."

Es gehe um die Vertrauensfrage, aber Zuckerbergs Antworten bei der Anhörung am Dienstag hätten "nicht überzeugt". Der Facebook-Gründer sei in vielen Punkten vage geblieben und den Fragen ausgewichen. "Deshalb stellen sich jetzt für das Europäische Parlament Grundsatzfragen der Regulierung."

Weber warf in dem Kontext auch die Frage möglicher Maßnahmen gegen die derzeitige Marktkonzentration auf. "Man muss ja dahinter sehen, dass Facebook mittlerweile Monopolstrukturen hat", hob er hervor. Facebook habe Whatsapp, Instagram und Snapchat aufgekauft, und große Teile der digitalen Kommunikation seien in den Händen des Konzerns. "Deswegen werden wir auf europäischer Ebene die Frage stellen müssen, ob das Monopol gebrochen werden muss", betonte der CSU-Politiker.

Zuckerberg hatte sich im EU-Parlament wie zuvor bereits im April bei einer Anhörung im US-Kongress zu der Affäre um den möglichen Missbrauch der Daten von Millionen Nutzern entschuldigt, war aber viele konkrete Antworten schuldig geblieben.

Facebook hat eingeräumt, dass Daten von bis zu 87 Millionen Nutzern bei der britischen Firma Cambridge Analytica gelandet sind. In Europa waren demnach bis zu 2,7 Millionen Nutzer betroffen. EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani hatte sich bei der Anhörung besonders über eine mögliche Manipulation von Wahlen in Europa beunruhigt gezeigt.

