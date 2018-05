Die meistgebeutelte Aktie des Dow Jones in 2017 - General Electric (WKN: 851144) - steht vor dem Turnaround. Darauf deutet nicht nur die relative Stärke gegenüber dem Index in den vergangenen Monaten hin, auch vom Unternehmen kommen Meldungen, die auf eine verbesserte Situation hoffen lassen.

Nun verabschiedet sich der US-Konzern von seiner Zugsparte und fädelte einen Deal mit Wabtec (WKN: 896022) ein. Die Transaktion hat ein Volumen von 11,1 Milliarden US$ und General Electric wird am fusionierten Unternehmen (weiterhin "Wabtec") 50,1% halten. Zudem spült der Deal der cashflow-klammen General Electric 2,9 Milliarden US$ per Vorabzahlung in die Kasse. Der Zusammenschluss ist bereits von den Boards of Directors beider Unternehmen genehmigt.

Ganz nach dem Geschmack der General-Aktionäre

Für Wabtec-Aktionäre ändert sich erstmal nicht viel. Während das Unternehmen derzeit bei einem Jahresumsatz von 3,9 Milliarden US$ mit 9,4 Milliarden US$ bewertet wird, wird man nach dem Zusammenschluss ...

Den vollständigen Artikel lesen ...