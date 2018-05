BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 22-May-18 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 22/05/2018 IE00B88D2999 26043 GBP 7010723.358 269.197994 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 22/05/2018 IE00B7VB3908 270710 GBP 3300521.742 12.19209391 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 22/05/2018 IE00B7SD4R47 57335 EUR 13803178.43 240.7461138 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 22/05/2018 IE00B8JF9153 1044932 EUR 6408499.095 6.1329341 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 22/05/2018 IE00B878KX55 41860 EUR 11648161.57 278.2647294 Daily ETP



Boost ShortDAX 22/05/2018 IE00B8GKPP93 774559 EUR 4330120.891 5.5904339 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 22/05/2018 IE00B7Y34M31 234799 USD 142969858.2 608.9031817 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 22/05/2018 IE00B8K7KM88 2818272 USD 16007954.62 5.6800602 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 22/05/2018 IE00B8W5C578 18676 USD 22047164.55 1180.507847 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 22/05/2018 IE00B8VZVH32 11209049 USD 25379230.59 2.2641734 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 22/05/2018 IE00B7ZQC614 58468103 USD 103478485.8 1.769828 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 22/05/2018 IE00B7SX5Y86 2371617 USD 51522798.04 21.7247549 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 22/05/2018 IE00B8HGT870 828355 USD 18563612.9 22.4102141 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 22/05/2018 IE00B6X4BP29 21475 USD 2267866.701 105.6049686 Daily ETP



Boost Copper 3x 22/05/2018 IE00B8JVMZ80 167410 USD 3789066.183 22.6334519 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 22/05/2018 IE00B8KD3F05 31997 USD 1740206.728 54.386559 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 22/05/2018 IE00B8VC8061 253072196 USD 46775283.37 0.1848298 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 22/05/2018 IE00B76BRD76 274150 USD 8694269.76 31.7135501 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 22/05/2018 IE00B7XD2195 8025018 USD 24152704.07 3.009676 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 22/05/2018 IE00B8JG1787 21715 USD 2162328.906 99.5776609 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 22/05/2018 IE00B94QKF15 56180 GBP 1911036.344 34.01631086 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 22/05/2018 IE00B94QKG22 37367 GBP 2265547.321 60.62962832 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 22/05/2018 IE00B94QKC83 3909 GBP 714883.6519 182.8814663 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 22/05/2018 IE00BBGBF313 742561 GBP 36424499.67 49.05253531 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 22/05/2018 IE00B94QKJ52 8686 GBP 2129524.734 245.1674804 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 22/05/2018 IE00BBGBF420 51500 JPY 243175334 4721.851147 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 22/05/2018 IE00BBGBF537 8140 JPY 169482228.6 20820.91261 Daily ETP



Boost Palladium 22/05/2018 IE00B94QLR02 18585 USD 869599.8665 46.7904152 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 22/05/2018 IE00B94QLN63 9471 USD 1292430.162 136.461848 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 22/05/2018 IE00B94QL251 4863 USD 630400.2035 129.6319563 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 22/05/2018 IE00B94QKX96 134951 USD 474787.847 3.518224 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 22/05/2018 IE00B94QKT50 5200 USD 362104.5106 69.6354828 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 22/05/2018 IE00B94QKW89 4394 USD 381304.4197 86.7784296 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 22/05/2018 IE00B94QKS44 8604 USD 706553.3077 82.1191664 Daily ETP



Boost Silver 2x 22/05/2018 IE00B94QL921 13015 USD 810680.1434 62.2881401 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 22/05/2018 IE00B94QL699 14638 USD 605991.5914 41.3985238 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 22/05/2018 IE00B873CW36 5272011 EUR 38983397.68 7.3944075 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 22/05/2018 IE00B8NB3063 303653 EUR 31844332.24 104.8707974 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 22/05/2018 IE00BKT09149 1280 EUR 154065.6119 120.3637593 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 22/05/2018 IE00BKS8QM96 291301 EUR 15218361.82 52.242738 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 22/05/2018 IE00BKT09255 11010 EUR 1433637.485 130.2123056 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 22/05/2018 IE00BKS8QN04 996545 EUR 56093215.73 56.2876897 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 22/05/2018 IE00BKT09479 821 GBP 109541.3547 133.4243053 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 22/05/2018 IE00BKS8QQ35 160404 GBP 8346536.46 52.03446585 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 22/05/2018 IE00BKT09032 2500 USD 233493.5065 93.3974026 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 22/05/2018 IE00BKS8QT65 106211 USD 9515982.213 89.5950722 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 22/05/2018 IE00BLS09N40 426106 EUR 13853905.51 32.5128149 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 22/05/2018 IE00BLS09P63 27000 EUR 467116.0812 17.3005956 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 22/05/2018 IE00BLNMQS92 39827 EUR 4294624.319 107.8319813 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 22/05/2018 IE00BLNMQT00 94249 EUR 3571211.036 37.8912353 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 22/05/2018 IE00BVFZGC04 60308 USD 1368525.401 22.6922697 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 22/05/2018 IE00BVFZGF35 22277 USD 1578745.158 70.8688404 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 22/05/2018 IE00BVFZGG42 17385 USD 912947.1749 52.5134987 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 22/05/2018 IE00BVFZGH58 23060 USD 756113.6505 32.7889701 Short Daily ETP



Boost Brent 22/05/2018 IE00BVFZGD11 337613 USD 9070461.501 26.8664462 Oil ETC



Boost Gold 22/05/2018 IE00BVFZGK87 95954 USD 2515117.903 26.2117046 ETC



Boost Natural Gas 22/05/2018 IE00BVFZGL94 24751 USD 519833.5186 21.0025259 ETC



Boost BTP 10Y 5x 22/05/2018 IE00BYNXNS22 278750 EUR 13159546.91 47.2091369 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 22/05/2018 IE00BYNXPH56 53676 EUR 2626578.555 48.9339473 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 22/05/2018 IE00BYNXPJ70 10254 USD 993059.5464 96.8460646 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 22/05/2018 IE00BYNXPK85 22586 EUR 1725880.456 76.4137278 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 22/05/2018 IE00BYNXPM00 23282 EUR 1965777.299 84.4333519 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 22/05/2018 IE00BYTYHS72 25670 USD 2233975.035 87.0266862 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 22/05/2018 IE00BYTYHR65 769057 USD 5231814.02 6.802895 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 22/05/2018 IE00BYTYHN28 32996 USD 7572633.15 229.5015502 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 22/05/2018 IE00BYTYHM11 59668 USD 1315731.92 22.0508802 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 22/05/2018 IE00BYTYHQ58 158989399 USD 12548095.23 0.0789241 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 22/05/2018 IE00BYMB4Q22 51283 EUR 8056636.45 157.1015044 ETP



Boost Bund 30Y 3x 22/05/2018 IE00BF4TW453 2940 EUR 304046.6903 103.4172416 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 1x 22/05/2018 IE00BF4TW560 2580 EUR 26198551.43 10154.4773 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 30Y 3x 22/05/2018 IE00BF4TW784 3500 EUR 436884.9699 124.8242771 Short Daily ETP



This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients. The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.



Source: Boost Issuer PLC via GlobeNewswire



B9CMSS0R9



Copyright RTT News/dpa-AFX