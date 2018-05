Dem ghanaischen FIFA-Funktionär Kwesi Nyantakyi droht bei seiner Rückkehr nach Ghana die Festnahme wegen mutmaßlichen Betrugs. Der Staatschef von Ghana, Nana Akufo-Addo, habe die Festnahme des FIFA-Councilsmitglieds angeordnet, sagte der stellvertretende Stabschef Abu Jinapor am Dienstagabend. Nyantakyi ist auch Präsident des Fußballverbandes von Ghana (GFA). Er befindet sich derzeit in Marokko und soll gegen Ende der Woche in seine Heimat zurückkehren.

Nyantakyi ist demnach bei dem angeblichen Versuch gefilmt worden, im Namen des Präsidenten und anderer Regierungsvertreter illegal auf Investoren Einfluss zu nehmen. Akufo-Addo habe einen Ausschnitt des Films eines Investigativjournalisten gesehen. Nach Besprechungen unter anderem mit seinen juristischen Beratern sei er überzeugt, dass es ausreichend Belege für ein Ermittlungsverfahren gebe./maf/DP/fba

