TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Vor dem Hintergrund wieder zunehmender geopolitischer Sorgen haben die Aktienmärkte in Asien zur Wochenmitte teils deutliche Verluste verzeichnet. Teilnehmer verwiesen unter anderem auf die wieder schärfer gewordenen Töne zwischen den USA und Nordkorea. US-Präsident Donald Trump hat angedeutet, dass das geplante Treffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un möglicherweise erst später stattfindet als bislang geplant.

Auch die Gespräche im Handelsstreit zwischen den USA und China kommen wohl schwerer voran als geplant, auch wenn Peking angekündigt hat, die Zölle für importierte Fahrzeuge ab dem 1. Juli zu senken. Dazu kommt der weiter schwelende Streit um das von den USA aufgekündigte Atom-Abkommen mit dem Iran. Ein Profiteur davon war der Yen. Er war als sogenannter sicherer Hafen wieder stärker gesucht und legte zu.

Schon an der Wall Street hatten die Kurse am Vortag aufgrund der politischen Entwicklungen stärker nachgegeben. Der Nikkei-225 büßte in Tokio 1,2 Prozent auf 22.690 Punkte ein und rutschte damit auf den tiefsten Stand seit zwei Wochen. Hier belastete zudem die festere japanische Währung, die vor allem für Aktien exportorientierter Unternehmen ungünstig ist. Der Dollar notierte bei 109,94 Yen, nach Ständen knapp über 111 Yen zur gleichen Vortageszeit.

Der Schanghai-Composite verzeichnete erstmals seit drei Handelstagen wieder ein Minus und verlor 1,4 Prozent auf 3.169 Punkte. Er schloss damit auf seinem Tagestief. "Die Investoren sind mehr oder weniger fokussiert auf Einzelwerte", sagte Analystin Carolie Yu Maurer von BNP Paribas Asset Management.

Moderater fiel das Minus in Sydney aus, wo der S&P/ASX 200 um 0,2 Prozent nachgab. Gleichwohl fiel der Index damit bereits den fünften Handelstag in Folge - die längste Verlustserie seit Januar. Der Hang-Seng-Index in Hongkong fiel um 1,6 Prozent, wogegen der Kospi in Seoul um 0,3 Prozent zulegte. An den beiden letztgenannten Börsen fand am Dienstag aufgrund des Feiertages "Buddhas Geburtstag" kein Handel statt.

Erholung bei Samsung stützt Seoul

Eine kräftige Erholung beim Index-Schwergewicht Samsung Electronics verhalf der Börse in Seoul zu einem kleinen Plus. Nachdem die Aktie im Mai bereits um knapp 5 Prozent nachgegeben habe, sei es nun zu einer technischen Erholung gekommen, so ein Teilnehmer. Die Aktie verbesserte sich um 3,6 Prozent. Im Fahrwasser von Samsung ging es für Hynix um 7 Prozent nach oben. Die Aktie markierte damit den höchsten Stand seit 17 Jahren.

In Tokio waren es vor allem die Aktien exportorientierter Unternehmen, die den Gesamtmarkt drückten. Für die Sony-Aktie ging es um weitere 2,5 Prozent nach unten. Bereits am Vortag hatten die Papiere 2 Prozent verloren, nachdem bekannt geworden war, dass der Konzern von der Investmentgesellschaft Mubadala deren Anteil an dem Musikkonzern Emi übernimmt. Sony wird für die Konsolidierung von Emi rund 2,3 Milliarden US-Dollar bezahlen. Dabei übernimmt Sony auch die Schulden von Emi Music Publishing, die sich Ende März auf rund 1,36 Milliarden Dollar beliefen.

Ebenfalls mit Abgaben zeigten sich in Asien die Energiewerte. Mit einem Abschlag von 1,3 Prozent gehörte der Sektor auch in den USA zu den schwächsten. Teilnehmer sprachen von einer Konsolidierung, nachdem es zuletzt auf Mehrjahreshochs gegangen war. Dazu kam ein Reuters-Bericht, wonach die Opec erwägen soll, die Produktion auf der Sitzung im kommenden Monat zu erhöhen. Bereits jetzt herrschten Bedenken, dass die erwarteten Angebotsrückgänge aus dem Iran und Venezuela die Preise so stark ansteigen lassen, dass die Nachfrage gedämpft werde, hieß es. In Australien büßte der Sektor 2,3 Prozent ein und verzeichnete damit den stärksten Tagesverlust seit Anfang Februar. In Tokio ging es für die Inpex-Aktie um 4,5 Prozent abwärts.

Vor diesem Hintergrund gaben auch die Ölpreise leicht nach. Der Preis für ein Barrel Brent fiel um 0,8 Prozent auf 78,97 Dollar. Dass die US-Rohölvorräte laut neuen Daten des Branchenverbands API vom späten Vorabend in der Vorwoche etwas gesunken sind, stützte die Preise nicht. Sie gingen um 1,3 Millionen Barrel zurück, wohingegen für die offiziellen Daten am Mittwoch eine höhere Abnahme um 2,2 Millionen erwartet wird.

Die Softbank-Aktie verlor 1,9 Prozent. Das japanische Technologiekonzern tritt seine Beteiligung an dem indischen E-Commerce-Unternehmen Flipkart an den US-Einzelhandelsriesen Walmart ab. Ursprünglich hatten Walmart und Softbank schon Anfang des Monats eine Einigung über die 21-prozentige Flipkart-Beteiligung der Japaner erzielt, doch Softbank hatte den Verkauf nach Angaben informierter Personen unter anderem wegen steuerlicher Bedenken aufgeschoben.

Die Foxconn-Aktie konnte anfängliche Gewinne nicht behaupten und verlor 1,0 Prozent. Eine Tochter des Apple-Auftragsfertigers peilt den größten Börsengang in China seit 2015 an. Foxconn Industrial Internet Co will mit dem Gang auf das Schanghaier Parkett bis zu 27,1 Milliarden Yuan - umgerechnet rund 3,67 Milliarden Euro - einsammeln, wie aus dem Börsenprospekt hervorgeht. Den Emissionserlös will Foxconn in Automatisierung, Cloud Computing und 5G-Projekte investieren.

Gold mit leichtem Plus

Von der gestiegenen Riskioaversion der Anleger konnte der Goldpreis nur bedingt profitieren. Vor allem der weiterhin feste Dollar verhinderte einen Anstieg des Edelmetalls. Dazu kam eine erhöhte Zurückhaltung vor der Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten US-Notenbanksitzung am Abend europäischer Zeit. Der Preis für die Feinunze legte um 0,1 Prozent auf 1.293 Dollar zu.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.032,50 -0,16% -0,54% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.689,74 -1,18% -0,33% 08:00 Kospi (Seoul) 2.471,91 +0,26% +0,18% 08:00 Schanghai-Comp. 3.169,24 -1,40% -4,19% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 30.740,32 -1,58% +3,05% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.495,11 -1,36% +3,96% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.808,42 -1,98% +2,77% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 10.10 Uhr % YTD EUR/USD 1,1718 -0,5% 1,1779 1,1721 -2,5% EUR/JPY 128,79 -1,4% 130,63 130,53 -4,8% EUR/GBP 0,8755 -0,1% 0,8768 0,8744 -1,5% GBP/USD 1,3383 -0,4% 1,3435 1,3405 -1,0% USD/JPY 109,94 -0,9% 110,90 111,36 -2,4% USD/KRW 1082,37 +0,5% 1077,19 1086,98 +1,4% USD/CNY 6,3880 +0,3% 6,3675 6,3924 -1,8% USD/CNH 6,3762 +0,4% 6,3528 6,3849 -2,1% USD/HKD 7,8497 -0,0% 7,8498 7,8500 +0,5% AUD/USD 0,7531 -0,6% 0,7576 0,7515 -3,7% NZD/USD 0,6896 -0,6% 0,6939 0,6888 -2,9% Bitcoin BTC/USD 7.899,21 -2,9% 8.133,31 8.531,29 -42,2% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,81 72,20 -0,5% -0,39 +20,2% Brent/ICE 78,97 79,57 -0,8% -0,60 +21,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.292,60 1.291,19 +0,1% +1,41 -0,8% Silber (Spot) 16,50 16,53 -0,2% -0,03 -2,6% Platin (Spot) 904,05 905,50 -0,2% -1,45 -2,7% Kupfer-Future 3,07 3,12 -1,6% -0,05 -7,6% ===

