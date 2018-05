Hamburg (ots) -



Donnerstag findet das Finale von "Germany's next Topmodel" statt. In der aktuellen GALA (Heft 22/2018, EVT 24.05.2018) sagt die vor zwei Wochen ausgeschiedene Kandidatin Klaudia Giez - bekannt als "Klaudia mit K": "Auch wenn ich früher gehen musste, heißt das nicht, dass ich verloren habe. Ich fühle mich als Gewinnerin."



Die 21-jährige Berlinerin hat inzwischen 330.000 Follower bei Instagram und ist Publikumsliebling der 13. Staffel, "Ich bin stolz auf meine ,Klaumunity', die ich mir bei Instagram aufgebaut habe", so Klaudia Giez.



