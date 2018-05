FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 23.05.2018 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS RENISHAW PRICE TARGET TO 4000 (4050) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS TOPPS TILES PRICE TARGET TO 70 (80) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES FIRST DERIVATIVES TARGET TO 4300 (4200) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES WINCANTON PRICE TARGET TO 285 (210) PENCE - 'HOLD' - CREDIT SUISSE RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 2950 (2840) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS HALFORDS GROUP PRICE TARGET TO 360 (365) PENCE - 'HOLD' - EXANE BNP CUTS WEIR GROUP TO 'NEUTRAL' ('OUTPERFORM') - TARGET 2300 (2400) P - EXANE BNP RAISES BP PRICE TARGET TO 700 (580) PENCE - 'OUTPERFORM' - EXANE BNP RAISES ROTORK PRICE TARGET TO 390 (360) PENCE - 'OUTPERFORM' - EXANE BNP RAISES SHELL PRICE TARGET TO 3450 (2900) PENCE - 'OUTPERFORM' - GOLDMAN RAISES BHP BILLITON PRICE TARGET TO 2000 (1750) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 3800 (3750) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES SOUTH32 PRICE TARGET TO 270 (260) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS IAG PENCE TO 'REDUCE' (HOLD) - PRICE TARGET 590 (570) PENCE - JPMORGAN RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 600 (550) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ENTERTAINMENT ONE TARGET TO 376 (367) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES HOMESERVE PRICE TARGET TO 950 (890) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES INTERMEDIATE CAPITAL TARGET TO 1440 (1350) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES LEGAL & GENERAL TARGET TO 258 (218) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES THOMAS COOK PRICE TARGET TO 155 (140) P - 'OVERWEIGHT' - UBS RAISES HOMESERVE PRICE TARGET TO 960 (930) PENCE - 'BUY'



