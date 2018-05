KARLSRUHE (AFP)--Das Bundesverfassungsgericht hat die in Brandenburg geltende Regelung zur Berufung eines Hochschulkanzlers in ein Beamtenverhältnis auf Zeit als verfassungswidrig eingestuft. Das Lebenszeitprinzip als Grundsatz des Berufsbeamtentums beinhalte nicht nur die grundsätzliche Anstellung der Beamten auf Lebenszeit, sondern auch die lebenszeitige Übertragung des jeweiligen Amts, begründete das höchste deutsche Gericht den am Mittwoch veröffentlichten Beschluss. (Az. 2 BvL 10/16)

Der Kläger im vorliegenden Fall war Beamter auf Lebenszeit in Brandenburg und wurde dann in einem Beamtenverhältnis auf Zeit zum Hochschulkanzler ernannt. Dies verletze den Kernbereich des Lebenszeitprinzips, erklärte das Verfassungsgericht. Ein solcher Eingriff könne nur mit Blick auf die Besonderheiten des betroffenen Sachbereichs und der damit verbundenen Aufgabenwahrnehmung gerechtfertigt werden. Solche Besonderheiten lagen nach Ansicht des Gerichts in diesem Fall nicht vor.

May 23, 2018