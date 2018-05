Investoren werden aktiver. Sie greifen Aufsichtsratschefs an - und fordern bessere Unternehmensführung. Im Hintergrund unterstützt werden sie von Stimmrechtsberatern. Eine Top-Beraterin erzählt, wie das Geschäft läuft.

Spätestens bei Tagesordnungspunkt 4 dürfte es in der Frankfurter Festhalle munter werden. Am 24. Mai, bei der Hauptversammlung der Deutschen Bank, wird dann abgestimmt: Zur "Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats" wird Aufsichtsratschef Paul Achleitner aufrufen. Anke Zschorn hat vorgearbeitet für diesen Moment. Die Deutschlandstatthalterin des Stimmrechtsberaters Ivox empfiehlt, den Aufsichtsrat nicht zu entlasten.

Als das am 30. April durchsickerte, war die Empfehlung Tagesgespräch am Finanzplatz. Achleitner, Ex-Deutschlandchef von Goldman Sachs, Exvorstand der Allianz, seit 2012 Aufsichtsratsvorsitzender der Bank und als Aufsichtsrat ebenfalls bei Bayer und Daimler aktiv, hat ein enormes Netzwerk. Es erfordere Mut, sich gegen ihn zu stellen, sagt ein Fondsmanager, der anonym bleiben will.

Mancher Aktionär wird sich der Empfehlung von Zschorn, die seit einem Jahrzehnt bei Ivox arbeitet und seit dem 1. Mai die Analyse verantwortet, allzu gern anschließen. Die Performance der Aktie ist eine Katastrophe, die Bank hat faktisch kein Geschäftsmodell, ihre Perspektiven sind nicht rosig. Und an all dem - so die Ivox-Analyse - trägt der Aufsichtsrat Mitschuld.

Stimmrechtsberater wie Ivox, die seit 2015 zu Glass Lewis aus Kalifornien gehören, und Marktführer Institutional Shareholder Services (ISS) gelten als geheimnisvolle Macht am Kapitalmarkt. Sie halten sich im Hintergrund, empfehlen Investoren, wie diese auf Hauptversammlungen abstimmen sollen.Glass Lewis gehört einem kanadischen Pensionsfonds, hinter ISS stehen Finanzinvestoren. Die Eigentümer, beteuern beide Firmen, hielten sich aus dem Beratergeschäft aber völlig raus. Einfluss haben die Berater dann, wenn ihre Kunden den Empfehlungen folgen und Vorstände und Aufsichtsräte unter Druck setzen. Die Richtlinien für die Empfehlungen seien aber transparent, sagt Zschorn. "Sie sind auch nicht gewürfelt worden oder auf Bäumen gewachsen, sondern von Expertengremien nach langen Diskussionen beschlossen worden. Hauseigene Richtlinien hat Glass Lewis nicht." Eine Richtschnur ist der Deutsche Corporate Governance Kodex mit Vorgaben für eine verantwortungsvolle Unternehmensführung.

Einmischen und Skandale verhindern

Ohne die Berater wären Fondsgesellschaften, die jährlich weltweit bei Tausenden Hauptversammlungen abstimmen, heillos überfordert. Früher stimmten viele deshalb einfach nicht ab. Die Einsicht, dass ihr Engagement wichtig sein könnte, reifte erst spät.

Hätten sie zeitig Einfluss auf Vorstände und Aufsichtsräte genommen, wäre vielleicht mancher Skandal ausgeblieben, hätte die Banken- oder die Dieselkrise weniger dramatische Folgen gehabt. Es komme weniger darauf an, ob mit oder ohne Stimmrechtsberater abgestimmt werde - Hauptsache, Fonds melden sich überhaupt, sagt Michael Schmidt, Geschäftsführer beim Sparkassen-Fondshaus Deka: "Aktionäre, die sich gar nicht um Abstimmungen kümmerten, sind das viel größere Problem."

Stimmrechtsberatung ist, den Eindruck vermittelt Zschorn, harte Detailarbeit. In der heißen Phase der Hauptversammlungssaison zwischen März und Mai führe sie selbst "ein Raupenleben - nur mit Arbeiten, Essen, Schlafen". An einem Frühlingstag in Karlsruhe wirkt sie, im legeren Sommerkleid und hellgrünen Jäckchen, dann aber alles andere als geheimnisvoll oder machtgierig. Bei Tafelspitz im Restaurant Kaisergarten redet sie im badischen Singsang über ihre Arbeit. Noch zwei Zigaretten, dann zurück an den Schreibtisch. Ins verwinkelte Erdgeschossbüro eines Altbau-Hinterhauses - ran an die nächste Analyse. Zschorn wühlt sich Punkt für Punkt durch die Anträge zur Hauptversammlung.

Zur Deutschen Bank erklärt sie auf einer eng bedruckten halben Seite lakonisch und unaufgeregt, warum der Aufsichtsrat nicht entlastet werden sollte: "Innerhalb der letzten sechs Jahre wurde die Vorstandsspitze dreimal ausgetauscht, was entweder die Auswahl der Kandidaten ...

