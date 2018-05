Berlin (ots) - Am 31. Mai endet die Frist für die Abgabe der Steuererklärung für 2017. Doch das ist nur teilweise richtig. Darauf weist Felix Bodeewes, Gründer von Lohnsteuer-kompakt.de hin. "Nur wer verpflichtet ist, seine Steuererklärung abzugeben, muss das bis zum 31. Mai des Folgejahres machen", so Bodeewes.



Arbeitnehmer sind zur Abgabe verpflichtet, wenn sie:



- gleichzeitig bei mehreren Arbeitgebern beschäftigt waren. - unversteuerte Einkünfte über 410 Euro hatten, etwa Honorare, Renten oder Mieten. - einen Freibetrag auf ihrer Lohnsteuerkarte eingetragen hatten. - mit Ihrem berufstätigen Ehepartner zusammenveranlagt waren und einer von ihnen nach Steuerklasse V oder VI besteuert wurde oder wenn sie beide mit der Steuerklassenkombination IV/IV das Faktorverfahren gewählt haben. - Lohnersatzleistungen bezogen haben, die dem Progressionsvorbehalt unterliegen, zum Beispiel Elterngeld, Kurzarbeitergeld oder Arbeitslosengeld.



"Steuerpflichtige, die ein eigenes Elster-Zertifikat haben, können sich mit der Abgabe der Steuererklärung in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Sachsen bis Ende Juli Zeit lassen", erklärt Felix Bodeewes. Voraussetzung ist allerdings, dass sie die Steuererklärung auf elektronischem Weg abgeben, etwa über Lohnsteuer-kompakt.de.



Wer in einem anderen Bundesland lebt und es nicht schafft, die Steuererklärung bis Ende Mai zu erledigen, kann dennoch problemlos eine dreimonatige Fristverlängerung beantragen - auch per E-Mail. Die passende Briefvorlage gibt es gratis unter www.lohnsteuer-kompakt.de/musterbriefe/uebersicht.



Übrigens: Wer freiwillig eine Steuererklärung einreicht, hat sogar vier Jahre lang Zeit, um diese abzugeben.



Für alle, die dagegen noch schnell vor Ende Mai ihre Steuererklärung fertigstellen wollen, hat Lohnsteuer-kompakt.de wichtige Zeitspartipps zusammengestellt:



1. Erst alle Belege und Quittungen für die Steuererklärung heraussuchen. 2. Datenübernahme aus dem Vorjahr nutzen. Lohnsteuer-kompakt.de unterstützt den Datenimport von Elster und einigen anderen Steuer-Anwendungen. Wer bisher Papier-Formulare genutzt hat, kann den kostenlosen Digitalisierungs-Service von Lohnsteuer-kompakt.de nutzen. 3. Elektronisch abgeben. Bei Lohnsteuer-kompakt.de geht das auch ohne eigenes Zertifikat.



